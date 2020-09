Storspillende Tauson går ned og ryger ud i Prag

Tenniskometen Clara Tauson missede torsdag en plads i kvartfinalerne ved WTA-turneringen i Prag.

Trods en suveræn start mod Kristina Kucova fra Slovakiet tabte den 17-årige dansker med 6-1, 1-6, 3-6.

Som en trøst kan Tauson forlade Tjekkiets hovedstad med karrierens største pengepræmie på 34.000 dollar svarende til 214.000 kroner.

Selv om 30-årige Kucova rangerer 35 placeringer over Tauson på verdensranglisten, så var det slet ikke til at se i kampens indledning. Her styrede den danske teenager slagets gang.

Kucova fik afværget et såkaldt æg, da hun i slutningen af første sæt fik reduceret til 1-5.

Efter en fornem dansk indledning fik slovakken vænnet sig til Tausons højere tempo, og rollerne blev byttet fuldstændig rundt.

Kristina Kucova tankede samtidig selvtillid, og selv om danskeren forsøgte at kæmpe sig tilbage med stor kraft i returneringerne, så havde slovakken hele tiden et modsvar.

I kvartfinalen skal Kucova op mod briten Francesca Jones, der slog Sabine Lisicki.

Forleden vandt Tauson en IFT-turnering i Portugal, hvilket sendte hende op som nummer 208 i verdenen. Danskeren har udsigt til yderligere et hop ind i top-200 efter indsatsen i Prag.