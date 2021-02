Stort skænderi efter kampen

Fognini: Du har været fucking heldig. Du burde undskylde. Jeg har ikke været respektløs overfor dig indtil nu.

Caruso: Hvad snakker du om?

Fognini: Du vandt fire identiske, heldige point.

Caruso: Hvad snakker du om?

Fognini: Kan jeg ikke sige, du har været heldig?

Caruso: Jeg har ikke sagt et eneste ord gennem hele kampen.

Fognini: Jeg siger noget, fordi du beder om det.

Caruso: Jeg har ikke sagt et eneste ord gennem hele kampen. Nu er det nok.

Fognini: Må jeg ikke sige, du har været heldig? Hvad er problemet?

Caruso: Du kan gøre, hvad du vil.

Fognini: Så hvorfor bliver du sur på mig nu? Jeg siger, du har været heldig, og hvis det er forkert, tager jeg fejl. Angrib mig ikke.

Caruso: Jeg angreb dig ikke. Jeg fortæller dig, at det ikke er måden at opføre sig på, for jeg har ikke sagt et eneste ord til dig. Lad os sige, at jeg ikke forventede det her af dig.

Fognini: Hvad forventede du ikke? Jeg sagde til dig, du har været heldig, du kunne ikke lide det, hvad skal jeg sige?

Caruso: Det er ikke måden at gøre det på.

Fognini: Hvorfor? Hvad er problemet?