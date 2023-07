Stort tisse-drama: Kunne ikke komme ud

Døren var låst, da Holger Rune prøvede at komme på toilettet under kampen

Holger Rune var bestemt ikke tilfreds.

Under et sideskift løb han målrettet mod døren til omklædningsrummet - men døren var låst, og Holger Rune råbte til stigedommeren.

Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

- Jeg drikker meget inden kampen for at være sikker på at være hydreret. Jeg skulle tisse i hele sættet, men valgte så at sige, at nu er jeg nødt til at gå ud og tisse og gøre det lynhurtigt på den tid, jeg havde, ved sideskiftet.

- Jeg kunne godt have nået det, men døren var lukket, siger Holger Rune.

Dermed måtte danskeren holde vandet inde resten af sættet.

- Jeg sagde til dommeren ’Kan jeg stadig nå det?’ Men nej, tiden går. Men det var jo ikke min skyld.

- De åbnede den så bagefter, men der var tiden gået. Så hvis jeg var gået ud, så havde jeg fået en straf, siger Holger Rune.

Måtte ikke gå på banen

Tissedramaet startede allerede inden kampen.

Holger Rune stod klar til at komme på banen, men fik besked på at vente, selvom han allerede havde varmet op.

- Vi blev kaldt til kampen relativt hurtigt efter Tiafoe (Francis Tiafoe, red.) vandt. Og så tror jeg, at George (Loffhagen, red.) kom over fra Aorangi, træningsanlægget, så derfor tog lidt længere tid for ham at komme over.

Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

- Og da han kom over, skulle han tisse – det er sindssygt så mange gange, jeg bruger det ord – Så var Wu (Yibing Wu, red.) inde på toilettet, som hørte til banen. Så der kunne han ikke komme ind. Så han skulle udenom for at komme på toilettet, så det var derfor det tog 5-10 minutter længere - det var selvfølgelig lidt irriterende, fortæller Holger Rune.

Trods forstyrrelserne før og under kampen, endte Holger Rune med at vinde over George Loffhagen i tre sæt med cifrene 7-6 (7-4), 6-3 og 6-2.

Første sæt blev spillet tirsdag, men på grund af regn blev kampen aflyst og udsat til onsdag.

Med sejren er den 20-årige komet klar til anden runde af Wimbledon, hvor han står over for enten Matteo Arnaldi eller Roberto Carballes Baenna.