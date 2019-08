Stortalent sender Caroline ud af US Open

Caroline Wozniacki blev med et nederlag på 4-6, 4-6 sendt hjem fra New York af det 19-årige stjerneskud, Bianca Andreescu

NEW YORK (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki har ikke været i anden uge ved US Open siden 2016, hvor hun nåede semifinalen, og det sker heller ikke i år.

Hun tabte lørdag i tredje runde til den 19-årige canadier, Bianca Andreescu, med 4-6, 6-4 efter ellers at have haft sine chancer for at vende udviklingen i andet sæt.

Wozniacki gik ind til sin 17. kamp på Arthur Ashe Stadium, hvor modstanderen optrådte for første gang men straks følte sig hjemme med en del højlydte landsmænd på tribunerne.

For en gangs skyld var danskeren ikke favorit mod sin fire pladser højere seedede, ti år yngre og ekstremt talentfulde modstander, der af mange eksperter er udråbt til at være en af turneringsfavoritterne.

Det levede hun da også op til denne eftermiddag.

Middagssolen stod skarpt ned i den ende, hvor danskeren startede med at serve, og det gav straks Miss Sunshine problemer. Hun fik en skidt start, og med en mistimet forhånd tabte hun partiet.

Så gik det straks bedre nede i skyggeenden, hvorfra hun fandt bedre dybde og konsekvens i sine grundslag, straks brød tilbage og sikkert servede sig på 2-1.

Caroline Wozniacki er færdig i årets udgave af US Open. Foto: Ritzau Scanpix

Canadieren, der var tapet op på højre lår og under venstre knæ, forsøgte at smide alle typer af slag ned mod danskeren. Slice, høje bolde, stopbold og kanonhårde grundslag. Og så fandt hun sin serv og lukkede til 2-2 med et es.

Så skulle Caroline igen serve i solenden, og igen kom hun bagud 15-40, endda via en dobbeltfejl. Hun afværgede den første breakbold med en baghåndsvinder, hvorefter Andreescu fejlede. Hun fik lukket det svære parti med et es.

Der var omtanke bag det meste, Wozniacki foretog sig i denne periode, og hun fik også en åbning med 30-0 i næste parti, men Andreescu fandt den store kaliber frem og udlignede.

Nede 0-30 fandt danskeren to gode server frem, men da hendes modstander dernæst fik en breakbold, slog hun til med en tung serve-retur og brød til 4-3.

Det næste parti blev tæt, kampens hidtil bedst og særdeles velspillet, før canadieren på fjerde mulighed lukkede det med en heftig forhåndsvinder, før Wozniacki let reducerede til 4-5.

Så skulle Andreescu serve sættet hjem fra solenden. Hun åbnede med en dobbeltfejl, men siden var der ingen slinger i valsen.

Undervejs i partiet trådte Wozniacki skævt ned og tilkaldte fysioterapeuten, som tapede hende op til andet sæt, hvor hun straks kom på hælene.

Et lob gik få millimeter ud, og kort efter var hun nede med to breakbolde, som hun flot fik afværget, før hun på den tredje slog en forhånd marginalt ud.

Så var det virkelig op ad bakke, og meget værre blev det, da Andreescu rent servede sig på 2-0, før Wozniacki åbnede sit næste parti med en dobbeltfejl og smed det via endnu en forhåndsfejl.

Der var tyngde i det canadiske spil, men fighteren Caroline nægtede at give sig. Via en forhåndsvinder fik hun tilkæmpet sig en breakbold, som hun tog hjem til 1-3.

Så reagerede hendes hårdtslående modstander med en kanonade frem til 0-40, men igen fightede Wozniacki sig tilbage fra graven og reducere yderligere.

Var teenageren rystet? Det kunne godt se sådan ud, for hun gik ud og leverede et sjasket serveparti og blev brudt til 3-3.

Andreescu havde brug for lidt held, og det fik hun, da hun via et vildt opspring fra netkanten kom på 30-0 og herefter udnyttede sin anden breakbold med en forhåndsvinder og et højt jubelskrig.

Veteranen nægtede dog at give slip og brød sin modstander for tredje gang i træk.

4-4 og med i kampen. Desværre fulgte et par dårlige beslutninger, og så var hun igen-igen nede med tre breakbolde. I åbent spil fejlede baghånden, og så kunne canadieren serve sig i næste runde – endda fra skyggesiden.

Det gjorde hun sikkert.

I fjerde runde mandag møder hun den amerikanske overraskelse, Taylor Townsend, der slog Rumænske Sorana Cirstea i to sæt.

