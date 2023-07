Stresset til French Open: Har gjort én ting anderledes

Holger Rune er ikke længere en 'nobody'.

Lørdag var han til rådighed for pressen til Wimbledon, og der var mildt sagt rift om at få den unge tennisstjerne i tale.

Clara Tauson kiggede forbi Holger Runes træning. De to kender også hinanden hjemme fra Monaco, hvor de har deres base. Foto: Javier Garcia/Shutterstock

Først holdt han et pressemøde for den skrevne presse, og efterfølgende skulle han give interviews til et tocifret antal tv-stationer.

Da han tidligere på måneden var i Paris til French Open, endte al virakken op til turneringen med at blive stressende for Holger Rune.

Lejet et hus

Derfor har hans mor og manager, Aneke Rune, her i London sørget for, at han får de roligst mulige rammer, når han har fri.

- Der har været dejlig ro på her. Vi har prøvet at installere os lidt anderledes. Vi bor ikke på hotel. Vi har lejet et hus. Vi prøver at gøre det sådan lidt mere hyggeligt og stille og roligt.

- Teamet har et hus for sig. Og så har vi (Aneke og Holger Rune, red.) et hus i et minuts gåafstand til anlægget. Det gør det sådan lidt mere hjemligt og hyggeligt. Og han virker enormt chill, siger Aneke Rune i forbindelse med Holger Runes træning.

Smil og blomst

Da Holger Rune bliver færdig med sin træning, skal han straks ned og hente en såkaldt 'player's gift' fra turneringsarrangørene.

Selvom han ikke var meget for at skulle derned flere officielle aktiviteter, kom han tilbage med et stort smil og en blomst.

- Det får man altid. Normalt er det lidt irriterende at få, når man bor på hotel. Men når vi bor i hus, er det da meget hyggeligt! siger Aneke Rune med et stort smil.