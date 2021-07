Succes for Holger Rune

Det 18-årige danske tennistalent Holger Rune spiller i den kommende uge med i ATP-turneringen Generali Open.

I weekenden slog Rune nemlig først verdens nummer 147, Marc Polmans, og siden verdens nummer 117, Andrej Martin, i kvalifikationen til grusturneringen i østrigske Kitzbühel.

Søndag brugte Holger Rune knap to timer på at besejre slovakken Andrej Martin med 7-5, 7-5, og han får nu i første runde en modstander, som på papiret er et hak bedre end både Martin og Polmans.

Det drejer sig om den 29-årige italiener Stefano Travaglia, der er nummer 91 på den seneste verdensrangliste.

Holger Rune er selv nummer 204 på verdensranglisten, og det er hans højeste placering hidtil i karrieren.

Rune har inden for de seneste uger også overhalet 27-årige Mikael Torpegaard som Danmarks bedst placerede mandlige spiller.

Torpegaard er nummer 216 på verdensranglisten, men har tidligere været oppe og runde 166.-pladsen.