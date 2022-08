Succes på uvant front: Ekspert er overbevist

Holger Rune har haft svært ved at finde melodien efter successen under French Open tidligere på året, men der er lys for enden af tunnelen, vurderer Michael Mortensen. Optimismen bunder særligt i den unge spillers seneste succes i double

Det er efterhånden noget tid siden, at 19-årige Holger Rune stod på Court Philippe Chatrier i sin hidtil største kamp i karrieren.

Men siden French Open-kvartfinalen har det danske stjerneskud kæmpet med sit spil og i stedet indkasseret det ene nederlag efter det andet.

Med en uge til årets sidste grand slam-turnering, US Open, er dog igen grund til masser af optimisme, mener tennisekspert og kommentator på Eurosport, Michael Mortensen.

- Jeg synes virkelig, han er på rette vej. Han er ved at få noget ro over sig selv, og det skal gerne betyde, at det kommer til at gå op i en højere enhed for ham. Det ser lovende ud, siger han til Ekstra Bladet.

Holger Rune skulle have spillet ATP 250-turneringen Winston-Salem Open denne uge, men mandag morgen trak han sig med en mindre skade.

Lejren selv slår fast overfor Ekstra Bladet, at det ikke er alvorligt, ligesom US Open ikke er i fare.

Der har igen været grund til at finde det knyttede næve frem for Holger Rune. Foto: MATTHEW STOCKMAN/Ritzau Scanpix

En jaget spiller

I de seneste turneringer i USA har det da også set langt mere positivt ud for den hårdtslående dansker, der er begyndt at finde tilbage til noget af det spil, der har gjort, at han har spillet lige op med selv de bedste i verden.

Her er det blevet til sejre over Benoit Paire og Fabio Fognini, inden det ved ATP-turneringen i Cincinnati senest blev til et yderst smalt nederlag mod formstærke Cameron Norrie, der er placeret som nummer 11 på verdensranglisten.

Samtidig har han også haft god succes i double, hvor han sammen med verdensstjernen Stefanos Tsitsipas nåede hele vejen til semifinalen i Cincinnati, inden parret måtte trække sig på grund af grækerens kampprogram i singlerækken.

De præstationer får Michael Mortensen til at tro, at der i gode ting i vente for Holger Rune den kommende tid.

- De doublekampe er så positive for ham. Han har fået optimeret sin serv, sit netspil, og så er han kommet i en masse tilspidsede situationer, hvor han har gjort det godt. Jeg er meget fortrøstningsfuld.

Om en uge skal Holger Rune forsøge at levere, når årets sidste grand slam går i gang. Foto: Alexander Scheuber

Den mangeårige tennisekspert og tidligere spiller bider især mærke i, hvordan den danske stjerne ser ud til at håndtere det store pres, der nu hviler på ham.

- Der har også været et stort pres på ham i forhold til medierne siden French Open. Tidligere var han måske også en spiller, man undervurderede lidt, men i dag er han en jaget spiller. Det er en stor sejr, hvis man slår Holger. Derfor er der også ekstra pres, og det er noget, man skal blive fortrolig med. Det tager tid.

- Men det er, som om han er ved at blive komfortabel med det pres nu. Han har igen den selvtillid, han skal have. Derfor er det også så positivt, at han har fået så mange doublekampe, ligesom han i de seneste singlekampe også har spillet på et rigtig højt niveau.

Han er tilbage

Men hvad skal man så forvente af Holger Rune, når US Open i New York City sættes i gang?

- US Open er der, hvor spillerne gerne vil slutte af på den bedste og mest inspirerende måde. Når jeg kigger på Holger, ser jeg lys for enden af tunnelen. Han er begyndt at spille på en måde, som vi så under French Open. Han er ved at være tilbage. Det er mit klare indtryk.

Holger Runes lejr ser positivt på de seneste uger i USA, der har budt på flere gode præstationer. Foto: MATTHEW STOCKMAN/Ritzau Scanpix

I hovedpersonens lejr er man også positiv over for det, der er blevet leveret på det seneste. Det er nemlig altafgørende for danskeren, at det går den rigtige vej frem mod US Open.

- Holger havde helt generelt en meget lærerig uge i Cincinnati, så han har en god bagage med sig videre med Rafa-træninger, sjove doubler med en god ven og ikke mindst en vanvittig flot singlekamp, siger Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

- Det skulle gerne blive til mange, mange flere af slagsen til US Open, som jo er derfor, at vi allesammen er i USA nu, og det vi ser frem til. Der er meget at lære på øverste hylde endnu, og i denne uge tog vi virkelig meget med hele teamet.

US Open begynder 29. august.

