Sultne Caroline: Her er mine mål for i år

Den store forløsning i Melbourne, hvor Caroline Wozniacki på en og samme aften vandt sin første grand slam og returnerede til verdensranglistens førsteplads, bliver ikke nogen sovepude, siger hun.

- Jeg har set, at andre har fundet det svært at komme tilbage til det hele efter at have vundet en grand slam. Og for mig var det ikke alene at vinde i Australien, det var også at være tilbage på førstepladsen på samme tid. Det var meget stort.

- Men jeg er så stort et konkurrencemenneske og hader så meget at tabe. Jeg ved, at jeg stadig kan forbedre mig og præstere store resultater. Det driver mig fremad, siger hun til pressen før Indian Wells, der for hendes vedkommende starter natten mellem lørdag og søndag.

- Når jeg ikke føler det drive længere, er det tid til at stoppe. Men lige nu nyder jeg det bare.

Hun kunne nok let have fået et wildcard til turneringen i Dubai med en god chance for igen at vriste førstepladsen fra Simona Halep, men hun valgte anderledes og holdt fri i USA sammen med sin forlovede.

Og jagten på den status fylder da heller ikke så meget lige nu.

- Der venter store ting lige om hjørnet. Der er disse to store turneringer (Indian Wells og Miami), så følger de næste to grand slams (i Paris og London) og så en stor afslutning, hvor jeg gerne vil spille stærkt i U.S. Open, siger hun.

- Hvis jeg spiller godt resten af året, har jeg en chance for at slutte som nummer et, og det kan godt være et mål for mig. Lige nu ligger det bare lidt for langt fremme.

- Lige nu handler det om at forbedre mit spil, nyde det og holde mig skadefri. Det er mit mål på den korte bane. Om jeg er nummer et, to eller tre lige nu, gør ikke den store forskel, siger hun og tilføjer med et grin:

- Men selvfølgelig er det da altid specielt at kunne sige: ’Jeg er verdens bedste spiller’.

