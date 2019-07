Superstjerne allerede færdig Wimbledon

Maria Sharapova må stadig se langt efter sin første sejr ved Wimbledon siden 2015.

Tirsdag røg den 32-årige russiske tennisspiller for andet år i træk ud i første runde ved den engelske grand slam-turnering, der bliver spillet på græs i London.

Maria Sharapova, der vandt Wimbledon i 2004, var bagud 6-4, 6-7, 0-5 mod franske Pauline Parmentier, der er nummer 88 på verdensranglisten, da hun måtte trække sig.

Sharapova, der på grund af skulderproblemer er røget ned som nummer 80 i verden, havde ifølge WTA Insider døjet med problemer med armen under kampen.

Maria Sharapova brød sin modstanders serv to gange i første sæt, inklusive det afgørende brud i sættet til 6-4.

33-årige Pauline Parmentier formåede kun at lave et enkelt servegennembrud.

I andet sæt sad servegennembruddene løst med tre til hver spiller.

Maria Sharapova servede for sejren, da hun førte 5-3, men herefter tabte hun tre partier på stribe.

Pauline Parmentier havde derefter muligheden for at sikre sætsejren, da hun servede foran 6-5, men hun misbrugte to sætbolde, og så gik sættet i tiebreak.

Her var franskmanden hele tiden ovenpå, og hun vandt tiebreaken 7-4.

I tredje sæt var der ikke mere tilbage i Maria Sharapova, der altså endte med at sige stop før tid.

Russeren nåede i 2015 frem til semifinalen ved Wimbledon, men siden gik flere ting galt for hende.

I 2016 var hun udelukket fra at deltage, fordi hun afsonede en dopingkarantæne.

Året efter, da hun netop var vendt tilbage efter karantænen, skulle hun have været med i kvalifikationen, men hun kunne ikke stille op på grund af en skade.

Sidste år var Maria Sharapova så igen med ved Wimbledon, men hun tabte i første runde.

