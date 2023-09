Superstjerne erkender: Jeg er ikke moden nok

De fleste tennisfans havde forventet at se en finale mellem Novak Djokovic og Carlos Alcaraz i årets sidste grand slam-turnering, US Open.

Mens serberen gik videre til den afgørende duel uden nævneværdige problemer, mødte Alcaraz natten til lørdag dansk tid sin overmand i russiske Daniil Medvedev.

Verdensranglistens nummer tre vandt 7-6, 6-1, 3-6, 6-3 og sendte noget overraskende spanieren ud af turneringen.

20-årige Alcaraz er ikke imponeret over sin egen reaktion på modgangen i semifinalen.

- Jeg troede, at jeg var bedre til at finde løsninger, når kampen ikke går i den rigtige retning for mig. Men efter kampen har jeg skiftet mening. Jeg er ikke moden nok til at klare den type kampe. Så det skal jeg lære af, siger han ifølge Reuters.

Alcaraz, der selv er den nuværende verdensetter, har ellers haft et forrygende år med sejre i blandt andet Wimbledon, Indian Wells, Barcelona og Madrid.

Annonce:

Stortalentet forventer da også hurtigt at ryste nederlaget af sig.

- Jeg tror ikke, at jeg kommer til at tænke over nederlaget længe. Men selvfølgelig skal jeg lære af det. Jeg ønsker at blive bedre.

- Sådan nogle kampe hjælper dig til at blive bedre og vokse i den slags situationer, forklarer spanieren.

Omvendt er Djokovic klar til sin fjerde grand slam-finale af fire mulige i år, og den 36-årige serber nyder at være en del af toppen konstant.

- Det er fantastisk at spille alle fire finaler i grand slam-turneringerne i en sæson. Det er det ypperste, jeg kan forestille mig, når jeg indleder en sæson.

- Det er det, jeg drømmer om, og som jeg virkelig håber på. Det er den position, jeg vil være i, konstaterer Djokovic ifølge AFP.

Det er tredje gang i karrieren, at Djokovic når frem til finalen i de fire største turneringer samme år.