Superstjerne i rørende hyldest: - Han var der altid for mig

Novak Djokovic overraskede de mange tilskuere på Arthur Ashe Stadium i New York City, da han efter nattens US Open-sejr mod Daniil Medvedev hev en helt særlig trøje op ad tasken

Jublen ville ingen ende tage, da serbiske Novak Djokovic natten til mandag dansk tid kunne løfte US Open-trofæet i luften og kalde sig vinder af turneringen på Arthur Ashe Stadium i New York-bydelen Queens.

Ikke bare havde Djokovic netop vundet årets sidste Grand Slam-turnering, han havde også valgt at iføre sig en turkis og gul t-shirt til ære for sin ven, basketballstjernen Kobe Bryant, der døde i et helikopterstyrt i 2020.

På trøjen ses de to venner side om side i en gul sol, og gestusen fik de mange tusinde tilskuere til at juble endnu højere i kor.

På trøjen ses Novak Djokovic og Kobe Bryant sammen. Foto: Ritzau Scanpix

Med cifrene 6-3, 7-6, 6-3 over russeren Daniil Medvedev sikrede Djokovic sig sin 24 Grand Slam-titel, og netop tallet 24 var væsentligt for nattens hyldest, forklarede tennisstjernen under trofæoverrækkelsen.

- 24 var det nummer, han (Kobe Bryant, red.) havde på sin trøje, da han blev en legende hos Lakers og i basketverden, så jeg tænkte, det ville være en fin symbolsk måde at hædre ham på, fortalte en tydeligt rørt Novak Djokovic.

Novak Djokovics datter, Tara, var den første, der fik et kram efter sejren. Foto: Ritzau Scanpix

Kobe Bryant mistede livet, da han sammen med otte andre, inklusive sin 13-årige datter, styrtede ned med sin privathelikopter i Calabasas, Californien.

Indtil da havde basketstjernen, der gik under kælenavnet 'Black Mamba', spillet hele sin karriere i Los Angeles Lakers.

Fra scenen fortalte Novak Djokovic, at de to var tætte venner, og at han selv har søgt råd hos Bryant under svære perioder i sit liv - både på og udenfor tennisbanen.

- Vi har talt meget om vindermentalitet. Han var en af de personer, jeg stolede mest på. Han var der altid for mig og var altid klar med et godt råd og støtte, lød det fra Djokovic.