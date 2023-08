Superstjerne i tårer efter episk finale

Der var drama for alle pengene i USA natten til mandag dansk tid.

Her bragede Carlos Alcaraz og Novak Djokovic sammen i finalen ved ATP Cincinnati Open.

Og det endte med at blive et episk opgør, som Novak Djokovic vandt med cifrene 5-7, 7-6, 7-6.

Verdensstjernerne spillede i hele tre timer og 50 minutter, inden serberen kunne række armene i vejret efter at have afværget et matchpoint til spanieren undervejs.

Da Carlos Alcaraz talte til publikum fra banen efter nederlaget, var verdensetteren meget rørt, og han kunne ikke holde tårerene tilbage.

Novak Djokovic efter triumfen i USA. Foto: Kareem Elgazzar/Ritzau Scanpix

Det skriver flere internationale medier - eksempelvis News.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg stolt af mig selv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg græd, fordi jeg kæmpede til den sidste bold, sagde den 20-årige tennisstjerne og fortsatte:

- Jeg slog næsten en af de største i vores sport nogensinde. Jeg forlod banen og var rigtig glad for det, jeg gjorde.

Med sejren fik Novak Djokovic revanche for Wimbledon-finalen i sommer, hvor han tabte til netop Carlos Alcaraz i fem sæt.

Og den legendariske serber havde svært ved at finde ordene efter triumfen.

Sådan så det ud efter den episke finale. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

- Det er vanvittigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.

- Det er svært at beskrive. Det var det hårdeste, jeg nogensinde har spillet.

Da den sidste bold var slået, udvekslede de to finalister nogle ord ved nettet.

- Knægt, du giver aldrig. Det er det, jeg elsker ved dig, lød det blandt andet fra Novak Djokovic til sin unge rival ifølge News.

Den næste opgave for både Carlos Alcaraz og Novak Djokovic er US Open, der begynder senere på måneden i New York i USA.