Superstjerne om konkurs, utroskab og skilsmisse: 'Det fungerede bare ikke'

De seneste par år har været ret hårde ved den tyske superstjerne Boris Becker. Den 50-årige tidligere tennisspiller, der i sin karriere blandt andet vandt Wimbledon tre gange, har ikke ligefrem redet på en bølge af succes i tiden efter sit karrierestop.

Becker blev tidligere på året erklæret personligt konkurs, og det blev begyndelsen på enden for ægteskabet med den hollandske model Sharlely Kerssenberg.

Parret gled fra hinanden i kølvandet på de økonomiske problemer. Og lige nu er de i gang med processen at blive skilt. Det fortæller Boris Becker i det tyske talkshow Endlich Feierabend, hvor han taler ud om nedturen.

- Selvfølgelig handler skilsmisser om penge. Jeg skal forsøge at tage hånd om min søn, Amadeus, så godt som jeg kan, og min kone kommer ikke til at lide nød. Men jeg kan ikke betale mere, end jeg har, siger tyskeren ifølge Expressen.

Han dementerer samtidigt de rygter, der har floreret om, at parret ikke længere på talefod.

- Hun var i mit hus i går, og endda dagen inden. Det er ganske enkelt ikke sandt. Vi har advokater selvfølgelig, det må man have for at sørge, at alt går, som det skal. Vi kommunikerer ikke direkte hver dag og så kærligt, som vi gjorde engang.

(Artiklen fortsætter efter billedet, red.)

Boris Becker med ekskonen Sharlely Lilly Kerssenberg. Foto: ALLOVERPRESS

Ville skjule privatliv

Becker blev gift med Kerssenberg i 2009, og parret har en søn sammen. Det er langt fra Beckers første ægteskab, og tyskeren har desuden flere gange blevet fanget i at være sine partnere utro.

Han mener selv, han har gjort sit for at holde sit liv ude af spalterne.

- Jeg har de seneste ti år forsøgt og forsøgt på at holde mit privatliv så langt væk fra offentligheden som muligt. Når man bliver forelsket, tror man, det kommer til at vare resten af livet. Denne gang fungerede det bare ikke. Jeg er ikke ene om at gå fra ægteskab til ægteskab. Det er altid en skam, det går ondt og er ubehageligt, siger han.

Becker har desuden to børn med skuespilleren Barbara Feltus. Under deres ægteskab fik han under et sidespring et barn med den russiske model Angela Ermakova.

