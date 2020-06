Superstjerne testet positiv for corona

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic er testet positiv for coronavirus. Det bekræfter han selv i et statement på Twitter.

Den positive test sker på baggrund af en tennisturnering, som Djokovic forleden var vært for og deltog i sammen med blandt andet den tidligere tennisstjerne Grigor Dimitrov.

'Vi var netop ankommet til Beograd, hvor vi skulle testes. Mit testresultat er positivt, ligesom Jelenas (Djokovics kone, red.) også var, selvom vores børns tests var negative,' skriver den serbiske tennisstjerne blandt andet i sit statement.

Efterfølgende blev Dimitrov testet positiv for coronavirus, og det samme gjorde to andre spillere. En af dem er tilsyneladende Novak Djokovic selv.

Ved opvisningsturneringen Adria Tour, som Djokovic altså stod bag, deltog også landsmanden Viktor Troicki, der senere på aftenen meldte ud, at han også var testet positiv for coronavirus.

Efterfølgende førte det til en aflysning af finalen i turneringen, der skulle have været spillet i Beograd samt anden del af turneringen, som skulle være spillet i Montenegro. Dette skete altså blot få timer, efter det kom frem, at Grigor Dimitrov var testet positiv for corona.

Det medførte samtidig, at Novak Djokovic og resten af holdet bag turneringen blev kritiseret voldsomt for overhovedet at have afviklet turneringen.

'Da jeg så billeder fra Adria Tour, følte jeg, at noget var helt galt. Er jeg den eneste? Er dette konsekvensen? God bedring,' skrev franske Alizé Cornet på Twitter, da de første bekræftede smittetilfælde kom frem.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

De positive tests har nu fået Novak Djokovic til at sige undskyld, og han går samtidig i 14 dages karantæne, så han ikke spreder smitten yderligere.

'Jeg er meget ked af hvert eneste smittetilfælde. Vores turnering skulle blot samle folk og dele et budskab om solidaritet og medfølelse igennem regionen, men desværre er virussen fortsat tilstede, og der er en ny virkelighed, som vi stadig lærer at håndtere og leve, skriver den serbiske verdensstjerne i sit statement.'

Novak Djokovic indtager i øjeblikket førstepladsen på verdensranglisten. Han har indtil videre vundet hele 16 Grand Slam-titler heriblandt fem Wimbledon-titler.

Så sent som tidligere på året vandt Novak Djokovic Australian Open, inden coronavirussen satte en stopper for al tennis og altså også satte en stopper for Djokovic selv.

