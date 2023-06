Superstjerne trækker sig: Får betydning for Holger

Holger Rune kommer i kamp tidligere end ventet lørdag.

Elena Rybakina valgte lørdag formiddag at trække sig med en skade. Det meddelte hun på et pressemøde.

Det betyder, at Holger Runes kamp mod Genaro Alberto Olivieri er rykket frem til klokken 13, da Elena Rybakina og skulle have spillet mod Sara Sorribes Tormo på samme bane, Court Philippe Chartrier.

Det bekræfter Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, over for Ekstra Bladet.

Ifølge programmet skulle ukrainske Elena Rybakina op imod spanieren Sara Sorribes Tormo klokken 11.45, men fjerdeseedede Rybakina måtte opgive at stille til start på grund af sygdom.

Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Det betyder, at Rune og Olivieri ikke længere skal vente på en afgørelse på den kamp, før de kan indtage banen.

Holger Rune er storfavorit mod Genaro Alberto Olivieri, der er nummer 231 på verdensranglisten.

Den ukrainske topspiller Elena Rybakina forklarer, at hun ikke har haft det godt de seneste par dage. Det er heller ikke blevet til megen søvn de seneste to nætter på grund af feber og hovedpine.

- Jeg forsøgte at varme op, men det var det rigtige for mig at trække mig, da det er svært at spille, når jeg har det sådan her.

- Jeg var også forbi lægen, som fortalte, at der er en virus i Paris. Med min allergi oveni, så tror jeg bare, at mit immunforsvar er gået ned, så jeg er blevet ramt af et eller andet, forklarer Rybakina ifølge AFP.

Ukraineren er den seneste i en lang række af seedede spillere, der er ude kvindernes singlerække i French Opens første uge.