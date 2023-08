Superstjerne trækker sig fra US Open

Nick Kyrgios kommer ikke til at stille op til US Open, der starter om få uger

Det har indtil været en skadesplaget sæson for den kontroversielle tennisstjerne Nick Kyrgios.

Og nu meddeler han, at han ikke bliver klar til at stille op i US Open, der starter 28. august.

Det skriver BBC.

På grund af en håndledsskade var han også nødt til at melde fra til årets Wimbledon, mens en knæskade og en fodskade holdt ham ude af henholdsvis Australian Open og French Open i år.

I 2023 har 28-årige Kyrgios blot spillet én ATP-kamp og manglen på spillede kampe har haft den konsekvens, at han er røget 57 pladser ned på verdensranglisten.

På nuværende tidspunkt er han rangeret som den 92. bedste mandlige tennisspiller i verden.

Wimbledon-finalist

I 2022 nåede Kyrgios kvartfinalen i den amerikanske Grand Slam, hvilket er hans hidtil bedste resultat i turneringen.

Han har stadig til gode at vinde en Grand Slam, men i 2022 nåede han finalen i Wimbledon, hvor han måtte se sig slået af suveræne Novak Djokovic.

Nick Kyrgios har fået et ry som tennissportens 'bad boy', fordi han blandt andet er indædt modstander af de mange normer og regler, der er i sporten.

Han er efterhånden også blevet kendt for sine mange raserianfald under kampe, hvor den ene ketcher efter den anden er blevet smadret.