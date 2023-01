Superstjerne trækker sig: - Jeg er knust

Australiens bedst rangerede herretennisspiller, Nick Kyrgios, har været nødt til at trække sig fra hjemlandets grand slam-turnering, Australian Open, som i disse dage udspiller sig i storbyen Melbourne.

Det fortæller han på et pressemøde.

Den flamboyante australier fortæller, at han har døjet med en knæskade, som gør, at han bliver nødt til at melde afbud til turneringen.

- Selvfølgelig er jeg enormt skuffet. Siden jeg røg ud af US Open i efteråret, har jeg set frem til den her turnering på hjemmebane. Jeg har nærmest ikke tænkt på andet. Men det gør rigtig ondt i mit knæ. Jeg har haft en konstant smerte, når jeg har spillet, og jeg har stort set ikke sovet de sidste par dage, siger Kyrgios på pressemødet.

Foto: Saeed Khan/Ritzau Scanpix

Nick Kyrgios kunne allerede i tredje runde af turneringen have mødt danske Holger Rune.

Men allerede inden turneringen er det, der på papiret lignede et særdeles underholdende opgør, altså ikke længere en mulighed.

Kyrgios fortæller, at han fået behandling for skaden, men det er altså tilsyneladende ikke nok, til at han kan deltage.

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg nok skal komme tilbage til min tidligere styrke, men jeg er selvfølgelig knust, siger Kyrgios.

- Det er min hjemmeturnering, og jeg har fantastiske minder herfra med at vinde doubletitlen sidste år.

Nick Kyrgios' fysioterapeut oplyser, at australieren næste uge tager til sin hjemby, Canberra, Australiens hovedstad, for at blive opereret.

Herfra regner med fysioterapeuten med, at Kyrgios vil komme sig 'relativt' hurtigt, så han kan være klar til Indian Wells i marts.