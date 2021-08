Superstjerne tvunget til trist besked

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Den forsvarende US Open-mester i herresingle, Dominic Thiem, døjer med en håndledsskade, som holder ham ude af resten af sæsonen.

Det meddeler han på Twitter.

Dermed kommer han ikke til at forsvare sin titel i New York, hvor årets sidste grand slam-turnering spilles fra 30. august til 12. september.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dominic Thiem må trække sig fra årets US Open med en skade. (Arkivfoto) Foto: Christian Hartmann/Reuters

Han pådrog sig skaden ved Mallorca Open tidligere på sommeren og måtte også trække sig fra Wimbledon i juni.

Thiem vandt sin første grand slam-titel i karrieren, da han sidste år kom tilbage i US Open-finalen fra at have været bagud med 0-2 i sæt mod Alexander Zverev.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se højdepunkterne fra finalen sidste år.

Den 27-årige østriger er aktuelt nummer seks på verdensranglisten, hvor han tidligere har været oppe som nummer tre.

Både i 2018 og 2019 nåede han finalen i French Open, hvor Rafael Nadal stod i vejen for en triumf.

Han indledte 2020 med at nå finalen i Australian Open, men selv om han førte 2-1 i sæt over Novak Djokovic, løb serberen med sejren i fem sæt.

Han står noteret for 17 ATP-titler i karrieren.