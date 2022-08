Superstjernen afviste alle

Emma Raducanu stod op og klappede.

Det gjorde de mange, mange mennesker på tilskuerpladserne også.

Havde pressens repræsentanter også stemt i den gode stemning, havde de færreste undret sig.

For nu var det selveste Serena Williams, der var tale om.

Tennissportens førstedame, denne spillende legende, som hun sandhed er gået hen og blevet, havde fået læst og påskrevet af Raducanu (6-4, 6-0) i sin første optræden ved WTA-turneringen i Cincinnati.

Og nu havde hun pakket sin taske og forlod arenaen.

Og så klappede folk. Så stor er hun, at selv modstanderen klapper hende ud.

Serena smilede. Vist mere af pligt end af glæde. Men hun smilede, mens hun nok følte, at vejen til omklædningsrummets isolation var lang. For hun skulle hele vejen ned langs tilskuerpladserne, forbi autografjægernes blokke, selfie-flokken og arenaens emcee - ham der forestår interviewet med spillerne umiddelbart efter kampen.

Hun smilede med den ene arm i vejret, mens hun gik forbi dem. Ingen autografer, ingen selfies. Og ingen interviews.

Bare ud i skyggen, hvor hun kunne være alene.

- Serena er på to nederlag og ingen sejre siden sin pensionering. Emcee forsøgte at stoppe hende for et interview på banen foran tilskuerne, men Serena skyndte sig forbi, skriver tennisjournalisten Ben Rothenberg på Twitter.

Pressemøde blev der heller ikke noget af. Det valgte Williams også at droppe.

Den 40-årige stjerne meddelte for få uger siden, at hun er meget tæt på karrierestop, og det synes sandsynligt, at det sker ved US Open. Årets sidste Grand Slam-turnering begynder 29. august.

Hun gjorde comeback ved Wimbledon, hvor hun tabte i tre sæt til franske Harmony Tan. Dernæst spillede hun National Bank Open i Toronto i sidste uge, hvor hun efter at have besejret Nuria Parrizas Dias fra Spanien i to sæt, tabte til Belinda Bencic fra Schweiz - ligeså i to sæt.

