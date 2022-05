Superstjernen knust

Det har vakt opsigt, at den tidligere Wimbledon-vinder Boris Becker fredag blev idømt to et halvt års fængsel for bedrageri i London.

En hel tennis-verden er på en eller anden måde berørt over, at en legende i sporten, som både har påvirket som spiller og træner, skal bag tremmer.

Blandt de mest påvirkede er Novak Djokovic.

Serberen havde Becker som træner i tre år 2014-2016, hvor Djokovic var i ni Grand Slam-finaler og vandt de seks - samt vandt hele 14 Masters 1000-titler (i 17 finaler).

- Jeg er bare knust. Han er en ven, en ven gennem mange år, træner i tre-fire år. Én jeg betragter som en nær ven og som har bidraget meget til min succes, sagde Djokovic i kølvandet på Beckers dom.

Becker og Djokovic da sidstnævnte vandt Wimbledon i 2019. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Tyskeren og serber jubler, da Australian Open-titlen er hjemme i 2016. Foto: Thomas Peter/Reuters/Ritzau Scanpix

- Jeg håber bare, han kommer igennem den her periode i fængsel, og at han efterfølgende vil være i stand til at leve sit liv som, jeg ved ikke, om vi kan sige normal, fordi livet ændrer sig med sikkerhed...jeg mener, for alle, der skal i fængsel, især når det er over længere tid, sagde serberen.

- Jeg ved jo ikke, hvordan tingene arter sig for ham. Jeg beder for ham. Jeg håber, det går ham godt, at hans helbred kan holde til det. Hans mentale helbred, for det bliver nok den største udfordring.

Becker vandt selv Wimbledon tre gange. Her i 1989, da han og Steffi Graf gjorde rent vesttysk bord i London. Foto: John Redman/AP/Ritzau Scanpix

De to stoppede samarbejdet i slutningen af 2016, da Djokovic tidligere på året havde vundet French Open for første gang i karrieren og dermed sikret sig alle fire Grand Slam-titler på samme tid. Han kæmpede for at bevare motivationen og endte med at tage en pause.

- Novak vil altid være en nær ven. Vi stoppede samarbejdet i slutningen af 2016, da han ville holde en pause. Problemerne med hans albue dukkede op, og han endte med at blive operet i foråret 2017. Det var en intens og meget succesfuld periode (samarbejdet varede, red.). Men selv en superstjerne som Djokovic har brug for pauser, sagde Becker i 2017 til Eurosport.

Boris Becker blev efter domsafsigelsen ført direkte til det berygtede Wandsworth-fængsel, der er Storbritanniens største.

