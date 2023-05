Superstjernen står over for ny dopinganklage

Den tidligere verdensetter Simona Halep er blevet anklaget for endnu et brud på antidopingreglen, udtaler tennissportens integritetsenhed (ITIA) fredag.

Rumænske Halep har været suspenderet siden oktober sidste år, fordi hun testede positiv for det forbudte stof roxadustat, der stimulerer produktionen af røde blodceller, under US Open i august sidste år.

Fredag siger ITIA, at den dobbelte grand slam-vinder yderligere er blevet anklaget 'i relation til uregelmæssigheder i hendes biologiske atlet-pas'.

Der er et program med atleters biologiske pas, der har til formål at overvåge biologisk data over tid for at identificere potentielle overskridelser af dopingreglerne.

Fredag siger Halep på det sociale medie Instagram, at hun følger sig 'hjælpeløs i mødet med den slags chikane'.

Hun afviser anklagerne og siger, at hun er 'et offer for kontaminering'.

- Jeg har gennemlevet det værste mareridt, jeg nogensinde har været ude for i mit liv, siger hun.

- Ikke alene er mit navn blevet tilsmudset på den værst tænkelige måde, men ITIA er fast besluttet på at bevise min skyld af årsager, jeg ikke kan forstå, selv om jeg aldrig nogensinde har tænkt på at tage et ulovligt stof.

Halep siger, at hun håber, at hun får mulighed for at bevise sin uskyld ved en høring, der skal finde sted i slutningen af maj.

ITIA siger, at det fortsætter diskussioner med en uafhængig domstol og Haleps repræsentanter.

Nicole Sapstead, der er direktør for antidoping i ITIA, siger, at enheden har forståelse for, at det er en kompleks situation.

- Fra denne proces startede - og det samme gælder for alle andre i ITIA - har vi været dedikeret til at kommunikere med frøken Halep på en empatisk, effektiv og rettidig måde, siger hun.