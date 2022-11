Sur over spekulation: - Pas jer selv

Det vakte i den grad opsigt, da Novak Djokovic' fysiske træner Ulises Badio fyldte en drikkedunk med ukendt indhold under serberens semifinale mod Stefanos Tsitsipas i Paris Masters.

Primært fordi træneren gjorde temmelig meget ud af at skjule blandingen foran sine ben på tribunen, inden han afleverede flasken til en boldpige, som gav den videre til Djokovic. En tilskuer filmede seancen, som siden er set mere end 15 millioner gange og som har fået folk til at spekulere i, hvorfor cocktailen skulle skjules.

Der er dog ingen grund til bekymring, hvis man spørger tennisstjernens bedre halvdel, Jelena Djokovic.

- Jeg kan ikke se noget lusket. Faktisk ser jeg folk prøve at være private omkring deres ting i en verden, hvor alle føler, de har ret til at pege et kamera mod dig, når de vil. Man er åbenbart lusket, når man forsøger at være privat nu til dags, skriver hun på Twitter.

Novak Djokovic har ikke selv kommenteret hændelsen under semifinalen, som han vandt i tre sæt. Det er dog ikke utænkeligt, at det sker, lyder det fra hustruen.

- Han vil tale, når han er klar til at tale. Al det vrøvl om at tvinge folk til at tale om noget, de ikke er klar til, fordi andre er utålmodige, er absurd. Ti stille. Pas jer selv. Ikke alt, I ser, er kontroversielt. Det kunne være privat. Er det tilladt?, skriver hun desuden.

Jelena Djokovic er kommet sin mand til undsætning. Foto: Claude Paris/Ritzau Scanpix

Novak Djokovic tabte efterfølgende finalen i Paris Masters til danske Holger Rune.

Det er dog ikke første gang, at serberens indtag under kampe vækker opsigt. Under Wimbledon tidligere på året inhalerede han noget fra en flaske, og heller ikke dengang ville han fortælle, hvad der var i flasken.

- Trylledrik. Det er alt, jeg kan sige. Det hjælper. I finder snart ud af det, men jeg kan ikke tale om det nu, lød det noget kryptisk ved den lejlighed.

Efterfølgende forklarede han, at der skulle være tale om en form for hydrerende tilskud, som han samarbejdede med forskellige virksomheder på at udvikle til gavn for sportsudøvere.

