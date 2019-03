Suveræn Clara bomber videre: Ny finale efter magtdemonstration

Tennisspilleren Clara Tauson er for anden uge i træk klar til finalen i en turnering på ITF-niveau.

Lørdag morgen dansk tid vandt den 16-årige dansker overbevisende med 6-2, 6-1 over Eudice Chong fra Hongkong i semifinalen i W15 i Xiamen i Kina. Det var hendes 26. sejr på stribe.

Det tog kun Tauson 1 time og 16 minutter at gøre det af med sin seks år ældre modstander.

Chong fulgte kun med til 1-1 i første sæt, hvorefter Tauson tog de næste fire partier på stribe. Spilleren fra Hongkong brød derefter danskerens serv og reducerede til 2-5, men Tauson brød straks tilbage og tog sættet med 6-2.

Dominansen fortsatte i andet sæt, hvor Tauson bragte sig på 2-0. Chong fik reduceret, men danskeren vandt de efterfølgende fire partier og sikrede sig dermed adgang til endnu en finale.

På papiret burde der være god chance for triumf her. Tauson skal møde den 19-årige kineser Meiqi Guo, der er nummer 626 på den aktuelle verdensrangliste. Dermed er søndagens modstander godt 200 pladser under Tauson.

I sidste uge vandt den danske teenager en anden kinesisk ITF-turnering, da hun vandt finalen i Shenzhen. Det resultat sendte hende op som nummer 407 på verdensranglisten.

På den anden side af jorden blev weekenden også skudt ind med dansk tennis-succes. Fredag aften dansk tid sejrede Caroline Wozniacki over hviderussiske Aliaksandra Sasnovich i anden runde af Miami Open.

