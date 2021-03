Suveræn Clara: Semifinale

Det danske stortalent, Clara Tauson, har i Lyon vundet over italienske Camila Giorgi med så klare cifre som 6-3, 6-1 og står nu i sin første WTA-semifinale

Clara Tauson fortsætter sit imponerende indtog på den internationale tennisscene – i denne uge i Lyon.

Det danske stortalent har netop vundet sin kvartfinale over Camila Giorgi med så klare cifre som 6-3, 6-1.

Den italienske Duracell-kanin havde som vanligt masser af energi med på banen, men kunne ikke stille noget op overfor stortalentet, der viste masser af prøver på sin store tenniskunnen.

Nu står hun i sin første semifinale i WTA-regi, og med sejren nærmer hun sig Top 100 med stormskridt.

Den kan hun ramme, hvis hun går hele vejen.

Et par fine stopbolde blev det også til. Foto: Alexandre Hergott/Open 6ème Sens - Métropole de Lyon

Danskeren fik alle muligheder for at give sig selv en drømmestart, da Giorgi servede i øst og vest og rakte fire breakbolde over til sin modstander. Men også Clara Tauson er den satsende type, og desværre oversatsede hun i denne situation.

Men dobbeltfejlene fortsatte fra italieneren, og det gav et break til 2-1, før Giorgi desværre allierede sig med heldet og brød tilbage med en netruller.

Men også det femte parti bød på breakbolde, og Clara Tauson viste endnu et af sine fine våben frem, da hun med den dobbelte baghånd returnerede en serv ned langs linjen og gik på 3-2.

De to holdt serv frem til 3-5 og italiensk serv, da danskeren tilspillede sig to sætbolde. Camila Giorgi storfejlede med baghånden, og det var helt fortjent, at teenageren tog det indledende sæt.

Clara Tauson viste fine prøver fra hele sit righoldige repertoire mod Giorgi. Foto: Alexandre Hergott/Open 6ème Sens - Métropole de Lyon

Hun fortsatte sit fine fokus i andet sæt, hvor hun lukkede sit indledende serveparti med et es, og ved 2-1 fik hun sin første store åbning med tre breakbolde. Endnu engang var det en magtfuld servereturnering med baghånden, der gjorde jobbet.

Hun servede sig rent på 4-1 med flere beviser på sit righoldige slagrepertoire, og kort efter kunne hun med et skingrende ’come on’ også bryde til 5-1.

Dermed kunne Clara Tauson, der først måtte igennem kvalifikationen, serve kampen hjem, og det gjorde hun med maner.

Hun lukkede såmænd med et es, sit sjette på dagen.

I lørdagens semifinale skal hun op imod vinderen af fredagens næste kvartfinale mellem franske Kristina Mladenovic og spanske Paula Badosa.

Hende vil jeg gerne ligne

Clara vil slå kendt onkels rekord

Clara i ny pragtpræstation

Slået efter drømmestart