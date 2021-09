Suveræn Clara stormer i semifinalen

Tennisspilleren Clara Tauson er nu kun to sejre fra karrierens anden turneringstriumf på WTA-niveau.

Den hårdtslående dansker er klar til semifinalen i Luxembourg Open efter at have kvartfinalebesejret verdens nummer 84, tjekken Marie Bouzkova.

6-3, 6-2 lød Tausons sejrscifre i en kamp, hvor tjekken ikke formåede at bryde danskerens serv en eneste gang.

Efter at have knoklet sig gennem to en halv times udmattende kamp mod Ekaterina Alexandrova i onsdags, slap Tauson noget billigere denne gang.

Halvanden time brugte hun på at udmanøvrere tjekken, der aldrig fik et ben til jorden.

Clara Tauson er klar til semifinalen i Luxembourg Open. Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix

Tauson brød Bouzkovas serv to gange i første sæt. Andet servegennembrud udløste sætsejren på 6-3.

Billedet var nogenlunde det samme i andet sæt. Tauson havde generelt ikke de store problemer, når hun selv servede. Og da hun brød Bouzkovas serv til 3-1, var det tydeligt, hvor det bar hen.

Tausons tunge grundslag gjorde ondt på den 23-årige tjekke. Og kampen blev afgjort, da Tauson parerede et smash fra Bouzkova og sikrede sig sit fjerde servegennembrud.

Modstanderen i semifinalen bliver fundet fredag aften. Her skal andenseedede Elise Mertens op imod Marketa Vondrousova, der er seedet som nummer fem i turneringen.

Vinderen af den kamp møder Tauson lørdag i kampen om en plads i finalen.