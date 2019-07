Suveræn Holger Rune rister ukrainer og uddeler æg

For ikke så længe siden vandt han sin første grand slam på gruset i Paris, og i forrige uge stod han for første gang i sit unge tennisliv på en græsbane.

Den transformation har Holger Rune klaret på mesterlig vis, og nu har han også spillet sig suverænt til tredje runde i Wimbledon.

Det skete med en sejr på 6-0, 6-2 i et lidt pudsigt Wimbledon-møde mod snart 18-årige Eric Vanshelboim, der ganske vist er ukrainer men er opvokset i Danmark, hvor han spiller tennis i KB.

Ukraineren er aktuelt nummer 39 på verdensranglisten, hvor 16-årige Holger Rune er nummer 2 med skarp kurs mod at skubbe italienske Lorenzo Musetti ned fra førstepladsen.

Det første parti i ukrainsk serv blev næsten otte minutter langt, og først på den fjerde breakbold lykkedes det for danskeren at tvinge en fejl ud af sin modstander.

Efter et rent serveparti stod Holger Rune igen med breakbolde, og en presset Vanshelboim smed partiet på en dobbeltfejl.

Og så fortsatte den velspillende dansker med at diske op med alle typer af vinderslag. Da han brød til 5-0 klinede bolden sig således helt ned i hjørnet efter en løbende baghånd longline.

Og lidt senere diskede han op med et følt baghåndslob, før han efter 23 minutter lukkede sættet med et æg til sin modstander og en statistik, der sagde 11-1 i vinderslag.

Den danske dominans fortsatte fra starten af andet sæt, hvor Rune brød på sin første breakbold, før ukraineren kom på tavlen til 1-2.

Vanshelboim havde fået lidt mere mod på tilværelsen, og hans næste serveparti blev langt. Så udnyttede Rune med en lynende, diagonal baghåndsreturnering sin anden breakbold til 4-1.

Ved stillingen 5-1 fik han sin første matchbold men formåede ikke at indløse den. Så måtte han selv ud for at serve sejren hjem, og det gjorde han efter 55 minutter med et smash, før de to gav hinanden et varmt kram ved nettet.

Danskeren, der aldrig selv havde en breakbold imod sig, og som slog 28 vindere mod sin modstanders 10, møder i næste runde enten briten, Anton Matusevich, som Rune slog i sidste uge i Roehampton, eller amerikanske Govind Nanda.

Se også: Dansk favorit i drømmedebut

Se også: Danske milliardærer investerer i stortalent

Se også: 'Det er jo helt vildt': Danske talenter kan skrive historie

Stryger mod toppen: Her er Danmarks hemmelige stjerne