Suveræn Wozniacki stormer videre

Caroline Wozniacki fortsatte tirsdag forberedelsen til Wimbledon med endnu en sejr i WTA-turneringen i Eastbourne.

Tirsdag ventede tyske Andrea Petkovic i græsturneringen i anden runde, og det blev til en sejr til Wozniacki på 6-4, 6-4.

Danskeren har på det seneste haft det svært fysisk, og Wozniackis sejr i første runde over belgiske Kirsten Flipkens var danskerens første sejr siden 6. april.

- Det vigtigste er, at jeg har det godt med helbredet lige nu. Det er alt, jeg kan bede om lige nu.

- Jeg er rigtig glad for at være videre i to sæt. Andrea (Petkovic, red.) er en god spiller. Vi har haft nogle hårde kampe tidligere, og det var ikke en let kamp i dag, lød det ifølge TV2 Sport fra Wozniacki på banen efter sejren over Andrea Petkovic.

Caroline i opsigtsvækkende outfit

Med sejren fortsatte Wozniacki sit titelforsvar i turneringen, og den danske tennisstjerne er klar til onsdagens møde med hviderussiske Aryna Sabalenka.

Hun er nummer ti i verden og skal forsøge at få revanche fra finalenederlaget til danskeren i turneringen sidste år.

Caroline Wozniacki er i øjeblikket placeret på 14.-pladsen på verdensranglisten, hvor tirsdagens tyske modstander ligger nummer 71.

Wozniacki er seedet som nummer 11 i turneringen i Eastbourne, mens Sabalenka er seedet som nummer 8.

Tirsdag fulgtes Wozniacki og Petkovic ad til 4-4 i første sæt, hvor Caroline Wozniacki brød i andet forsøg og bragte sig foran 5-4.

Forinden var det blevet 2-2, da begge spillere havde brudt hinandens servepartier. Først var det Wozniacki, der brød til 2-1, men tyskeren slog tilbage umiddelbart efter.

Bagud 2-3 overleverede danskeren så to breakbolde og fik i egen serv udlignet til 3-3.

Foran 5-4 og 40-15 kunne Wozniacki se tyskeren returnere i nettet, og dermed tog Wozniacki første sæt 6-4 efter et sæt, hvor danskeren lykkedes med 62 procent af sine førsteserver.

Wozniacki fik fordel efter et servees og serverede sig på 2-2 i andet sæts indledning med endnu et servees.

Det blev 3-3 uden brud, hvorefter Wozniacki i partiet efter brød tyskeren rent til 4-3-føring.

Wozniacki serverede stærkt i andet sæt og leverede flere vindere og få uprovokerede fejl, og foran 40-15 diskede danskeren op med endnu et servees i opgøret og bragte sig foran 5-3.

Petkovic holdt sin serv efterfølgende, men Wozniacki servede bagefter sejren i to sæt hjem.

