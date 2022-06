Suveræne Nadal vinder French Open

Gruskongen over dem alle hedder stadig Rafael Nadal.

Søndag vandt Nadal French Open for 14. gang i tenniskarrieren ved at slå Casper Ruud i finalen i tre sæt. Dermed tog Nadal sin grand slam-titel nummer 22.

Ruud blev aldrig nogen trussel for Nadal, som vandt finalen med de overbevisende cifre 6-3, 6-3, 6-0.

Nadal var i forvejen den spiller på herresiden med flest grand slam-titler, men nu er han to grand slam-titler foran Roger Federer og Novak Djokovic, der begge har vundet 20 af slagsen.

I søndagens finale var der klasseforskel, og Nadal åbnede ikke så meget som en sprække for sin modstander, der i lange periode blev udspillet.

Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Nadal brød Ruud i nordmandens første serveparti og kom derefter foran 2-0. Ruud svarede tilbage med et servegennembrud og reducerede til 1-2, men Nadal brød igen til 3-1-føring.

Den føring holdt Nadal sættet ud, og spanieren viste storform med alle de slag, der kan laves og mestres på grus.

Der var ikke tag over Court Philippe Chatrier, så boldene var ikke lige så tunge og sprang meget mere end i Nadals semifinale. Her brokkede han sig over forholdene, men det var der intet af i søndagens finale.

Ruud, der er nummer otte i verden, blev til tider udspillet, men nordmanden svarede godt tilbage i andet sæt, hvor han brød Nadal og kom foran 3-1.

Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Nadal hævede dog sit niveau endnu en gang og fandt svaghederne hos Ruud, der især kæmpede med sin baghånd.

Fem partier i træk vandt Nadal og snuppede i sidste ende andet sæt overlegent.

Så skulle Ruud vinde tre sæt i træk over den spanske gruskonge, og det virkede noget nær umuligt og blev det også.

Kræfterne, energien og måske også troen var forduftet hos Ruud, som blev brudt to gange og kom bagud 0-5.

Dermed skulle Ruud forsøge at forhindre et ydmygende æg i tredje sæt, men det lykkedes ikke. Ruud blev brudt igen, og Nadal vandt dermed finalens sidste 11 partier.

Selv om det endte med en mindre ydmygelse til slut for Ruud, så kan nordmanden se tilbage på en flot turnering.

Ruud opnåede sit bedste resultat i en grand slam og slog i kvartfinalen danske Holger Rune.