Svær vej for Clara

Clara Tauson skal i 1. runde i French Open møde spanske Paula Badosa, der er i storform for tiden

Clara Tauson får ikke en let vej ind i årets French Open - det står klart, efter torsdagens lodtrækning, der magede sig således, at hun skal møde spanske Paula Badosa i 1. runde.

Umiddelbart et godt match til den 18-årige dansker, der en gang tidligere har mødt den fem år ældre spanier - og vundet.

Det skete ved WTA-turneringen i Lyon, hvor Clara Tauson i semifinalen besejrede Badosa på sin vej til den senere turneringssejr.

Eneste lille men er, at den kamp foregik på hardcourt, mens French Open jo er på grus. Og her er spanierne traditionelt dygtige - Bardosa er i hvert fald forrygende for tiden.

Således har verdensranglistens nummer 34 lige vundet WTA-turneringen i Beograd, og lige inden den gevinst tabte hun i semifinalen i den store WTA-turnering i Madrid til verdensetteren Ashleigh Barty.

Så det er under alle omstændigheder en hård nød, Clara Tauson (90 på verdensranglisten) skal knække for at avancere i den franske Grand Slam, som hun gjorde det sidste år, hvor hun mod alle odds spillede sig videre til anden runde.

Og tillader man sig med den historik at kigge en enkelt kamp frem, så skal vinderen af Tauson-Bardosa møde vinderen af opgøret mellem Victoria Azarenka og Svetlana Kuznetsova - to rutinerede spillere med mange store sejre på cv'et.

Mens kvalifikationen allerede er i gang, starter hovedturneringen på søndag - Clara Tausons kamp er endnu ikke skemalagt.

Sådan her så det ud, da 18-årige Clara Tauson tilbage i marts vandt sin første WTA-titel i Lyon: