Svarer ellevilde mænd: - Det skal I stoppe med

Man skal passe på med, hvad man skriver på de sociale medier.

Det må være den lektie, den 26-årige tennis-babe Genie Bouchard kan tage med sig videre i sin corona kedsomhed.

I hvert fald har den blonde tennisspiller måtte bede sine følgere på Twitter om, at de skal stoppe med at sende invitationer til dates på hendes mail.

- Min agent har lige fortalt mig, at i gutter sender mig 'dating-resuméer' til min mail i min bio.

- DET SKAL I STOPPE MED, efterfulgt af smileys, der græder af grin, skriver Genie Bouchard på sin Twitter.

Årsagen til, at hendes mail pludseligt bliver overdænget med fyre, der er interesseret i hende for andet end hendes gode serv, er nemlig et tidligere opslag fra Genie Bouchard selv.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend — Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020

Genie Bouchard i sine vante omgivelser, når hun ikke underholder sine fans på de sociale medier. Foto: ccompton@ajc.com/Ritzau Scanpix

Mange kan nok sætte sig ind i, at det ikke er helt let at fordrive tiden, når hjemmets vægge sætter grænsen for ens bevægelighed.

Det fik Genie Buchard til at ønske sig en kæreste i denne særlige tid.

Hun har nu masser af tilbud at vælge imellem, så mange, at hun frabeder sig de mange henvendelser med et smil på sin Twitter.

Den canadiske tennisspiller har siden karantænen været meget aktiv på de sociale medier, hvor hun tydeligvis prøver at fordrive tiden, når nu hendes sportsgren også er ramt af udsættelser og aflysninger.

- Ville være meget sjovere med en kæreste

