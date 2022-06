Svarer igen: - En stor løgn

Der er blevet kastet med mudder, og påstandene er fløjet frem og tilbage over nettet mellem Rune-lejren og Ruud-lejren. Nu påstår Casper Ruud, at Holger Rune lyver

Dramaet efter kvartfinalen har været endnu større end det på banen i nat mellem Holger Rune og Casper Ruud.

I timerne efter kampen fortalte Rune til Ekstra Bladet, hvordan han mente, at Ruud hoverede over sejren.

- I omklædningsrummet skal han og hans team forbi mig. Teamet er egentlig meget søde, men så går han bare direkte hen til mig og råber 'JAAAA' lige op i hovedet på mig.

Det billede kan Casper Ruud imidlertid ikke nikke genkendende til.

Han mener, at Holger Rune lyver.

- Det er forkert, det Holger påstår. Det er virkelig ikke det, der skete. Vi var i omklædningsrummet efter kampen, og det er et stort rum. Der er mange spillere, så vi sad i hver vores ende af rummet, siger han til Eurosport.

- Jeg tog et isbad, spiste pizza, og der var god stemning og musik. Og så tog vi hjem, og så sad Holger i sin ende af omklædningsrummet.

- At jeg skulle have gået op og råbt 'JA' i ansigtet på ham, det er virkelig ikke sandt. Det er en stor løgn. Det er skuffende, at han har fortalt det om mig. Han må mene, det han vil om mig, og den slags tennisspiller jeg er. Om jeg er fairplay eller ikke.

- Det er hans mening, men at finde på historier om mig, håber jeg, er sidste gang, han gør.

Holger Rune, Casper Ruuds far og Holgers mor er kommet med deres meninger om, hvad der skete eller ikke skete i omklædningsrummet. Nu kommer Casper Ruud også med sin påstand. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Efter Holger Runes udtalelser natten til torsdag afviste Casper Ruuds far og træner, Christian Ruud, historien til tv-stationen NRK.

- Det er slet og ret løgn, lød det i en besked torsdag formiddag.

Det fik Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, til at svare igen.

- De kan jo ikke sige andet. Det er jo pinligt. Faren var gået, så han kan jo af gode grunde ikke vide det. Det var kun den fysiske behandler, der var der, oplyste Aneke Rune til Ekstra Bladet.

Mens faren, ifølge Aneke, ikke var til stede, var Casper Ruud det naturligvis af gode grunde.

Hvad, der præcis skete, står dog stadig hen i det uvisse og vil nok altid gøre det ...

