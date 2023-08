Svarer på kærestespekulationer: - Det er mit privatliv

Holger Rune har under de seneste turneringer haft følgeskab af den italienske ejendomsmægler Caroline Donzella, som han kender hjemmefra Monaco

Under dette års Wimbledon dukkede der pludselig to nye ansigter op i Holger Runes boks.

De to veninder Caroline Donzella og Allegra Marchisio fra Italien, som danskeren kender hjemmefra Monaco agerede trofast heppekor helt frem til hans kvartfinale-exit mod Carlos Alcaraz.

Foto: Jonas Olufson

Siden har Caroline Donzella, der er CEO i ejendomsmæglerfirmaet Monte Carlo Estates, fulgt med Holger Rune rundt til turneringerne i Toronto, Cincinatti og nu New York.

Det har fået flere fans til at spekulere i, om den unge tennisstjerne er kærester med hende.

Da Holger Rune bliver spurgt ind til, hvilken rolle hun har i hans liv, ønsker han dog ikke at kommentere på deres forhold.

- Det er mit privatliv, lyder svaret fra Holger Rune.

- Så ingen kommentarer til det?

- Ingen kommentarer, siger han.

Caroline Donzella har knap 91.000 følgere på Instagram og er ifølge italienske medier både model og influencer.

Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Under Wimbledon fortalte Holger Rune til Ekstra Bladet, at han kendte hende og veninden Allegra Marchisio hjemme fra Monaco.

- Det er to af mine venner fra Monaco, som jeg har kendt gennem et stykke tid.

- De så mig også under Monaco-turneringen, så det er dejligt at kunne få support også her, sagde Holger Rune, der også satte ord på, hvad de laver, når de er hjemme i Monaco.

- Vi laver bare det, som normale venner gør. Vi går ud og spiser en gang imellem og slapper af. Vi bruger bare tiden til at koble hovedet fra, lød det dengang fra den 20-årige dansker.

Holger Rune skal i aktion ved US Open mandag, hvor han møder Roberto Carballés Baena i første runde af turneringen.

Kampen starter formentlig omkring klokken 19.00 dansk tid.