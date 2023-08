Svarer prompte: - Jeg bliver stadig nummer et

Holger Rune er ude, Caroline Wozniacki er videre, og Clara Tauson har ikke spillet endnu ved første runde af US Open. Journalist Carl Emil Nielsen gør status over første dag ved US Open

I løbet af de sidste to år er det kun gået én vej for Holger Rune.

Danskeren har gjort kometkarriere og er på rekordtid gået fra at være ukendt junior til at være nummer fire på verdensranglisten.

Men i de seneste måneder har der ikke været samme udvikling i resultaterne som hidtil.

Hardcourt-sæsonen har ikke budt på en eneste sejr, og den dårlige periode kulminerede med chokexiten fra US Open allerede i turneringens første runde.

Den seneste tids nedtur får dog ikke Holger Rune til at tvivle på sit overordnede mål.

- Jeg bliver stadigvæk nummer et i verden. 100 procent, lyder det uden skælven i stemmen fra den danske komet.

- Bliver ikke rart

Han er fast besluttet på at lægge de dårlige resultater bag sig og kæmpe sig tilbage på et bedre niveau.

- Jeg har prøvet det før. Så jeg ved, hvordan jeg skal deale med det for at komme tilbage. Jeg ved også, hvad det kræver: Vanvittigt hårdt arbejde. Det kommer ikke til at være rart, men jeg kan og vil komme tilbage, siger han.

Resultater i anden række

Inden 2023-sæsonen meldte Holger Rune ud, at han havde et mål om at blive nummer et i verden allerede i år.

Men målet ser svært ud, erkender han.

- Det gør det selvfølgelig ikke lettere, at jeg ikke kunne levere et godt resultat i US Open. Men lige nu må jeg sigte lidt mere langsigtet i stedet for kortsigtet. Jeg er stadig kun 20 år, siger han.

- Jeg kigger kun på næste turnering. Det eneste punkt, hvor jeg skal kigge fremad, er i min udvikling. Hvordan jeg spiller, hvordan min fysik udvikler sig, og hvordan jeg udvikler mig mentalt. Så må resultaterne komme i anden række, siger Holger Rune.

Elsker stadig tennis

Den seneste tids dårlige resultater ændrer ikke på Holger Runes kærlighed til sporten.

- Jeg elsker stadigvæk tennis. Det er sværere, når det ikke går så godt, som man ønsker. Men jeg er stadig lige så glad, når jeg står på træningsbanen og slår en god forhånd, som jeg altid har været.

- Man er selvfølgelig ikke lige så pumped for at komme tilbage på træningsbanen, når man har tabt første runde i forhold til, når man har gået langt eller vundet turneringen. Der er motivationen en del højere. Men omvendt kan det kun gå bedre nu.

