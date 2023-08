Svensk tennis-stjerne stopper karriere efter dopingdom

Den kun 24-årige svenske tennisprofil Mikael Ymer har fredag indstillet sin aktive karriere.

Det sker efter, at han i juli fik en dom på 18 måneders karantæne for overtrædelse af dopingreglerne.

- Hej gutter. Jeg har besluttet at stoppe med professionel tennis. Tak til jer alle for minderne. Hvilken rejse det har været. Jeg ønsker alle mine gamle kolleger held og lykke, skriver Ymer på det sociale medie X.

Ymer fik sin dom, da han tre gange inden for et år havde været utilgængelig for dopingtest uden for konkurrence.

Mikael Ymer var ingenlunde enig i dommen, og han påpeger, at han aldrig har benyttet sig af ulovlige midler eller har været mistænkt for det.

Sagen begyndte i januar 2022, hvor Det Internationale Tennisforbund (ITF) anklagede Mikael Ymer for førnævnte overtrædelse.

Svenskeren erklærede sin uskyld og fik i første omgang medhold ved en uafhængig domstol.

ITF valgte at appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som stadfæstede, at Mikael Ymer var skyldig i overtrædelsen af dopingreglementet.

- Da jeg allerede er blevet renset én gang og helhjertet står ved, at jeg ikke føler, at den tredje overtrædelse er begået, finder jeg deres beslutning om at prøve sagen igen og efterfølgende finde mig skyldig uretfærdig, skrev Ymer i juli på X, som dengang hed Twitter.

CAS mente ikke, at Mikael Ymer i forbindelse med den tredje overtrædelse levede op til kravene om de såkaldte whereabouts.

Reglerne går på, at atleter til alle tider skal redegøre for, hvor de er, så antidopingmyndighederne uanmeldt kan møde op og teste dem.

Mikael Ymer var tidligere på året i søgelyset, fordi han gik amok i en turnering i Lyon, hvor han mødte franske Arthur Fils.

Efter et skænderi med den portugisiske dommer Rogerio Santos tabte svenskeren hovedet og hamrede sin ketsjer ind i plastikbeklædningen på dommerens højstol.

Det var dommeren ikke særligt tilfreds med, så han besluttede sig for at diskvalificere den iltre svensker.