Svindler for kæmpe beløb: Falsk bror fanget

- Bare skriv det på min søsters regning. Sådan har det lydt fra en svindler, der har udgivet sig for at være tennisstjernen Eugenie Bouchards bror

Der går sjældent en dag, uden tennisstjernen Eugenie Bouchard rammer overskrifterne.

Tirsdag var der forargelse over hendes Instagram-foto, og onsdag er hun igen i fokus, uden det dog er hendes egen skyld.

Fox News kan således fortælle, at politiet i Miami har arresteret en 24-årig mand ved navn Solomon Azari, der udgiver sig for at være tennisstjernens bror.

- Hver gang han har været i hotellets restaurant, beder han tjeneren om at skrive det på sin søsters regning, lyder det i erklæringen fra politiet.

Efter sigende har snyderiet på Hotel South Beach, hvor Bouchard har en fast penthouse-suite, fundet sted mellem 3. maj og 27. juli, før han endelig blev arresteret i weekenden.

Politiet viste Bouchard et foto af Azari, og hun bekræftede, at hun hverken kender ham eller har givet ham tilladelse til at bruge penge i hendes navn.

I alt skulle svindleren have snydt for 282.000 kroner ved at fortælle, at han var tennisstjernens bror.

WSVN-TV har også meldt, at den svindlende 'bror' var i besiddelse af en mindre mængde kokain, da han blev anholdt.

25-årige Eugenie Bouchard har tidligere været oppe som nummer fem på verdensranglisten, men er nu nede som nummer 119, og 2014-sæsonen føles som meget længe siden. Dengang var hun i finalen i Wimbledon og semifinalen i både Australian Open og French Open.

