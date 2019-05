Sviner verdens bedste: - Meget pinligt

Kæmpe skandale: Amok på banen

Nick Kyrgios er kendt som tennissportens bad boy, og nu gør han sit for at bekræfte det ry.

Ikke nok med, at han torsdag blev diskvalificeret for dårlig opførsel i tredje runde-kampen mod Casper Ruud i ATP-turneringen Italian Open i Rom, han har også sagt grimme ord om tennissportens allerstørste navne - deriblandt den nuværende verdensetter Novak Djokovic, der har toppet listen siden oktober.

- Djokovic? Ham tåler jeg ikke. Han har en syg besættelse af at være en, som folk synes om. Han vil være præcis som Federer, siger Kyrgios i podcasten 'No Challenges Remaining', der drives af New York Times-journalisten Ben Rothenberg.

- Jeg kan ikke klare Djokovic. Måden, han fejrer sine sejre på...Jeg synes, at det er pinligt, meget pinligt, siger Kyrgios.

- Jeg bliver sur, når jeg ser det. Men hvis jeg slår ham næste gang, vi mødes, så skal jeg nok fejre på samme måde for øjnene af ham. Det vil være hysterisk sjovt, siger Kyrgios.

Artiklen fortsætter under billederne

Kyrgios er både aggressiv på banen og uden for banen. Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

Djokovic' måde at fejre sejre på er ikke god. Foto: Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

Se også: Verdens 100 mest kendte sportsfolk: Ud med Wozniacki

Tennis-kongen afslører: 'Jeg er cheerleader nummer 1'

Se også: Federer rasende: Det er gået alt for langt

Kyrgios erkender, at Djokovic er en stor spiller, der kan gå forbi Federer i vundne Grand Slam-turneringer, men han mener aldrig, at serberen kan blive historiens største.

- Jeg har mødt ham to gange og vundet begge. Og undskyld mig, hvis du ikke engang kan slå mig, så kan du aldrig kaldes den største. Se hvor meget tid jeg bruger på at træne, det er jo intet i forhold til ham, siger Kyrgios.

- Murray er meget bedre end Djokovic. Jeg har mødt begge, og Murray returnerer og server bedre. Murray burde have vundet flere Grand Slam-turneringer.

- Mod Murray kan du ikke slå slice-slag, for han ved, at det er skidt. Djokovic? Han aner ikke, hvordan han skal håndtere det..., lyder det fra Kyrgios.

Roger Federer har Kyrgios kun gode ting at sige om, men det er ikke kun Novak Djokovic, der får kritik.

- Nadal er altid djævelsk sur, når jeg slår ham. Og Fernando Verdasco er den mest arrogante person, jeg har mødt. Han tror, at han er Guds gave til folket, men hans baghånd er middelmådig, siger Kyrgios.

24-årige Nick Kyrgios ligger selv nummer 36 på verdensranglisten. I 2016 var han oppe som nummer 13. Fem turneringssejre og kvartfinalepladser i Wimbledon og Australian Open er hans bedste præstationer.

Spritny sang fra Wozniacki - Treo: Kikset

Husker du Borg, Becker og McEnroe: Her er alle skandale-stjernerne i dag

Sportens nye superstar: Hjerteknuser og filosof

Se også: Wozniackis ritual skaber overskrifter: - Hun forsvandt pludselig

Se også: Stjernens mystiske opførsel: - Du er den ultimative slange!