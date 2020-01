Svinet til af Piotr: Nu svarer de på kritikken

Det vakte stor opsigt, da Piotr Wozniacki natten til torsdag dansk tid affyrede en voldsom bredside mod Dansk Tennis Forbund.

Caroline Wozniackis far og træner er naturligvis i Melbourne i forbindelse med Australian Open, og her lod han sig provokere af, at Dansk Tennis Forbund havde lagt en mosaik med flere kendte danske tennisspillere på Instagram.

Caroline Wozniacki figurerede ikke på mosaikken på Instagram, men var dog afbilledet øverst i venstre hjørne på den version, der er på forbundets hjemmeside.

- Hvor er Kurt Nielsen, Jan Leschly, Kristian Pless og Caroline? Hvor mange Top 100-spillere har Danmark haft?

- De vil måske sige, at det er tilfældigt valgte billeder, men jeg betragter det som en provokation. Jeg føler mig provokeret. De skal da vise, hvem der har repræsenteret Danmark på den internationale scene, lød det fra Piotr Wozniacki.

Men han har misforstået formålet med collagen, lyder det fra Dansk Tennis Forbunds direktør, Emil Bødker.

- Ja, jeg kunne forestille mig, at antagelsen har været, at det var en collage over de største personer i dansk tennis de sidste 100 år, men det har der ikke været tale om. Der har bare været tale om en fotokonkurrence, der skulle aktivere danske tennisklubber.

Så det er ikke for at provokere Piotr Wozniacki, at Caroline ikke er med på Instagram-versionen?

- På ingen tænkelig måde.

- Det er bestemt ikke bevidst. Den collage på Instagram skulle have været identisk med den på vores hjemmeside. Da den er blevet lagt på Instagram, har teknikken gjort, at den er blevet autobeskåret. Det har vi ikke lagt mærke til, og det er selvfølgelig uheldigt. Men det var selvfølgelig meningen, at Caroline også skulle have været med der, siger Emil Bødker til Ekstra Bladet.

- 100 procent amatører

Instagram-balladen fik dog Piotr Wozniackis tunge på gled, og han benyttede også lejligheden til at kalde Dansk Tennis Forbund for '100 procent amatører'.

Blandt andet fordi de ifølge ham lader stortalenterne Holger Rune og Clara Tauson klare sig selv, akkurat som de - påstår Piotr - gjorde med Caroline Wozniacki.

Den kritik giver direktøren ikke meget for.

- Det mener jeg ikke. I forhold til Holger og Clara har vi et rigtig godt samarbejde med Holger og hans team og også med Clara og hendes team.

- Jeg mener, vi har et rigtig godt samarbejde med dem og gør, hvad vi kan for at støtte op om udviklingen af deres karrierer, siger han og afviser at kommentere amatør-beskyldningen yderligere.

Dansk Tennis Forbund har ikke hjulpet Caroline Wozniacki på hendes vej mod toppen, mener Piotr Wozniacki. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

Historisk ballade

Der har historisk set været en del knas på linien mellem Piotr Wozniacki og Dansk Tennis Forbund.

I den seneste kritik beskylder han da også Dansk Tennis Forbund for aldrig at have hjulpet hans datter, men hævder derimod, at det kun var daværende borgmester i Farum, Peter Brixtofte, Farum Kommune, private sponsorer og Piotr selv, der hjalp Caroline Wozniacki med at få karrieren i gang.

- Jeg har ikke synderligt mange kommentarer til det, for det har et historisk perspektiv. Og den ledelse, der sidder på både bestyrelsesniveau og her i administrationen, har som sådan ikke nogen aktie i det. Jeg kender ikke historikken og har derfor ikke lyst til at forholde mig til det, siger Emil Bødker og tilføjer.

- Vi er fantastisk stolte af Caroline. Og stolte af hendes karriere og betydning for dansk tennis. Vi synes, hun er en helt fantastisk sportskvinde. Man kan næsten ikke overvurdere hendes betydning for dansk tennis. Det ligger helt fast.

Derfor ser man også meget gerne, at der er et godt forhold mellem Caroline Wozniacki og Dansk Tennis Forbund.

- Hun er en helt unik sportskvinde i forhold til dansk tennis, og det er da klart, at vi kun kan ønske os et rigtigt godt forhold til hende og hendes team. Både nu, og når hun stopper, siger han.

Men er det dit indtryk, at der er et dårligt forhold mellem Wozniacki-lejren og Dansk Tennis Forbund?

- Jeg kan kun sige, at vi ikke har nogen hensigt om et dårligt forhold. Vi er utroligt stolte af Caroline og hendes karriere, lyder det fra Emil Bødker efter et par sekunders betænkningstid.

