Svitolina lægger sig i spidsen af Wozniackis gruppe

Elina Svitolina kom søndag flyvende fra start ved WTA Finals i Singapore.

I turneringens første kamp besejrede ukraineren Petra Kvitova fra Tjekkiet 6-3, 6-3 og lagde sig dermed i spidsen af den ene af turneringens to grupper.

I samme gruppe møder Caroline Wozniacki tjekkiske Karolína Plísková senere søndag.

I sæsonfinalen er spillerne inddelt i to grupper med fire i hver, hvorfra de to bedste fra hver gruppe avancerer til semifinalerne.

Verdensetter Simona Halep har dog meldt afbud på grund af en rygskade, og Caroline Wozniacki er derfor seedet som nummer to.

Sjetteseedede Svitolina tog første sæt efter at have brudt sin tjekkiske modstanders serv tre gange.

Hun udnyttede uden at anstrenge sig sin sætbold nummer to, da Kvitova lavede en dobbeltfejl og tabte sættet.

I andet sæt gik det en anelse bedre med at holde serv for Kvitova. I hvert fald indtil stillingen 2-3, hvor Svitolina udnyttede sin første mulighed for et servegennembrud i sættet.

Sættet og dermed sejren servede hun hjem kort efter. Kvitova blev sat under pres og hamrede ud af banen, og to gange 6-3 var en realitet i ukrainerens favør.

Caroline Wozniackis kamp mod Plísková er sat til at starte klokken 13.30 dansk tid.

Danskeren er turneringens forsvarende mester, efter at hun i sidste års sæsonfinale nedlagde Venus Williams.

