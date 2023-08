Swiatek stryger videre mod titelforsvar i US Open

Iga Swiatek fik lidt mere modstand, men spillede sig onsdag videre til tredje runde i årets US Open uden nævneværdige problemer.

6-3, 6-4 vandt verdensetteren over den 29-årige australier Daria Saville, der er nummer 179 i verden.

I første runde afgav den 22-årige polak blot ét parti mod svenske Rebecca Peterson, og det matchede Saville hurtigt, da hun brød til 1-0.

Desværre for hende fungerende hendes serv ikke rigtigt, og Swiatek vandt første sæt 6-3 efter tre servegennembrud.

I andet sæt brød Swiatek også til 1-0 og 3-2, og derfra var der ingen slinger i valsen.

Efter halvanden times tid havde Swiatek afgjort matchen og har dermed stadig kurs mod et forsvar af US Open-titlen, som hun sidste år vandt for første gang.

Polakken møder i tredje runde den 22-årige slovenske kvalifikationsspiller Kaja Juvan, der er nummer 145 i verden.