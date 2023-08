Sygdommen spøger i kulissen: Skal virkelig være påpasselig

Ekstra Bladet er på plads i New York, forud for US Open, hvor hele tre danskere deltager. Og en ting står klart, amerikanerne er helt vilde efter Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki er tilbage på den store scene, men kæmper stadig med at holde sin leddegigt i bero

Caronline Wozniacki chokerede hele tennisverdenen, da hun i 2018 på et pressemøde afslørede, at hun var blevet ramt af ledgigt.

I mellemtiden har hun indstillet karrieren, gået gennem to graviditeter og gjort comeback på tennisbanen.

Kroppen har derfor ganske naturligt været under voldsom forandring. Og derfor er der også risiko for, at sygdommen kan volde Caroline Wozniacki problemer.

- Jeg har den stadig, og jeg skal leve med den resten af mit liv. Det var selvfølgelig langt nemmere at styre, da jeg ikke spillede. Man kan nemmere kontrollere det stress, man udsætter sin krop for, sin kalender, sin søvn og alt muligt andet. Det er selv sagt mere udfordrende, når man spiller på et meget højt niveau mod de bedste spillere i verden, siger Caroline Wozniacki.

Plager hende ikke

Den danske tennisstjerne har heldigvis ikke været generet af sin leddegigt, siden hun gjorde comeback i Montreal tidligere på måneden.

- Generelt har jeg det godt, og min krop føles ret god. Indtil videre har det ikke været et problem at komme tilbage. Men hver dag er forskellig. Hver dag er ny. Jeg kan ikke forudse, hvordan min krop reagerer, når jeg har spillet adskillige kampe og er kommet langt i en turnering, siger Caroline Wozniacki.

Der har indtil videre ikke været problemer med ledgigten siden Wozniackis comeback. Foto: Jonas Olufson

Derfor må hun også tage sine forholdsregler og være meget seriøs omkring sin restituering af kroppen.

- Der er mange ting, man skal tænke over. Man skal spise sundt. Man skal sove. Man skal være sikker på, at man får rigtig søvn. De ting, man allerede gør som atlet.

- Men med sådan en sygdom, skal jeg virkelig være påpasselig og være sikker på, jeg får min fysioterapi, massage, isbad hver dag. Man skipper ikke lige bare, og regner med, det nok skal gå. Det er der, man kan falde i fælden. Man skal være påpasselig hver dag.

Ingen stress

- Jeg er ret sikker på, at jeg kan holde min krop i skak. Jo bedre man kender sin krop, jo bedre ved man, hvad man skal gøre for at få det bedre hurtigt. Det er noget, jeg arbejder med på daglig basis, forklarer hun.

- Men det er ikke noget, jeg går og stresser over. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, og jeg ved, hvad det kræver at være på toppen. Det kræver en masse tid til at passe på kroppen, og især med min sygdom. Men det går fint indtil videre.

Caroline Wozniacki ved endnu ikke, hvordan kroppen reagerer, når hun har spillet mange kampe i træk. Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki skal i aktion ved US Open mandag, hvor hun møder russeren Tatiana Prozorova, der er 19 år og ligger nummer 229 på verdensranglisten.

Kampen spilles på den næststørste arena, Louis Armstrong Stadium, omkring klokken 04.00 dansk tid.

Udover Caroline Wozniacki deltager også Holger Rune og Clara Tauson i US Open.

De skal i aktion henholdsvis mandag og tirsdag.