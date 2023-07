Taber til nummer et: Holger Rune er ude af Wimbledon

Og det var så det.



Holger Runes Wimbledon-eventyr slutter i kvartfinalen, efter han tabte i tre sæt til Carlos Alcaraz med cifrene 6-7 (3-7), 4-6 og 4-6.



Men sikke en kamp - og sikke en turnering, det har været for Holger Rune.

Holgers niveau

Man må sige, at tilskuerne på Centre Court fik noget for pengene. For hold nu fast en god tenniskamp, de to unge kometer gav os.



Holger Rune gjorde helt rigtigt i at komme aggressivt ud til kampen.



Selvom verdens nummer et stod på den anden side af nettet, spillede han med kæmpe mod i sit spil.



Hans andenserver var risikable, men for det meste også dødsensfarlige, og han kom frem til nettet på de helt rigtige tidspunkter - uden at være for overilet.

Især første sæt var uhyre tæt. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Desværre for ham var Carlos Alcaraz på et uhyggeligt højt niveau, og Holger Rune blev flere gange sat på prøve af den forhånd, der er ATP-Tourens farligste.Langt henad vejen var kampen helt lige, og de var kun de helt små marginaler, der skilte Holger Rune og Carlos Alcaraz i dag.I tredje sæt steppede Alcaraz yderligere op, mens Holger Rune faldt i niveau.Men på en anden dag kunne den her kamp sagtens være gået Holger Runes vej.

Carlos Alcaraz og Holger Rune har kendt hinanden, siden de var små og de spillede double sammen på juniorniveau, da de begge var 12 år gamle Sådan her så det ud, da Holger Rune og Alcaraz spillede sammen som børn.

Holgers humør

Det virkede til, at Holger Rune havde sat sig helt perfekt op til opgaven.



Han var fuldt fokuseret i de fleste point, og han virkede ikke til at lade sig frustrere af hverken sin boks eller det faktum, at han stod på den helt store scene.



Der meldte sig lidt småfrustrationer under kampen, men han formåede at holde hovedet koldt i langt det meste af tiden.



Desværre var Carlos Alcaraz bare lige den lille smule skarpere, når tingene for alvor spidsede til. Og det blev rigtig dyrt i dag.

Carlos Alcaraz er bare en gudsbenådet tennisspiller. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Dagens es

Og efter to tætte tabte sæt meldte modløsheden sig også hos Holger Rune.Opgaven var bare for svær i dag.

Med den statistik som Holger Rune havde på græs sidste år, var det nok de færreste, der havde spået at han ville nå helt til kvartfinalen i Wimbledon.



Men man må sige, at Holger Rune har formået at tage røven på alt og alle her i London.



For her stod han altså. I kvartfinalen på Centre Court. Mod verdens nummer et. Og der skulle endda ikke være gået meget galt, før han også kunne have taget sejren.

Ofte var det marginaler, der afgjorde duellerne mellem Holger Rune og verdens nummer et. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Dagens out

Uanset hvordan man vender og drejer det, er det noget af en skalp. Også selvom det endte med et nederlag i dag.Nu må han efterhånden fået overbevist alle - ikke mindst sig selv - om, at han sagtens kan gøre sig gældende og vinde titler på græsunderlaget i fremtiden. Vi glæder os allerede til næste år!

Holger Rune har flere gange i turneringen vist prøver på, hvor iskold han er, når han bliver presset.



Indtil i dag havde han vundet fem ud af fem tiebreaks i turneringen, og det er et meget godt billede på hans mentale styrke.



Men vi så også i dag, at der stadig er plads til forbedring.

Holger Runes perfekte tiebreak-statistik blev brudt mod Carlos Alcaraz. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Havde det ikke været for en dobbeltfejl i tiebreaken i første sæt og en smash i nettet i partiet, hvor han blev brudt i andet sæt, så kunne det være ham, der havde stået med armene over hovedet nu.Der manglede han noget af den kølighed, som ellers har været hans trademark i turneringen.

