Tænder af på landsmand: Han afpressede mig og truede min familie

Bernard Tomic og Lleyton Hewitt er bestemt ikke på julekort med hinanden.

Da Tomic mandag i sidste uge røg ud af hjemlandets Australian Open i første runde, gjorde han det på det efterfølgende pressemøde klart, at stridsøksen ikke er begravet mellem ham og Davis Cup-kaptajn Lleyton Hewitt.

De to har aldrig rigtig kunnet sammen, og det har betydet, at Tomic ikke har været at finde på landsholdet siden 2016. Det skyldes ifølge ham selv, at Hewitt hellere selv vil spille, hvis der mangler en double, at mange spillere på holdet hader ham, og at Hewitt som landstræner hellere vil anbefale spillere, han rådgiver, til wildcards i Australian Open.

Nu har Lleyton Hewitt så svaret igen - og han slår fast, at Tomic ved flere lejligheder har truet ham selv og hans familie, og at Tomic endda har afpresset ham.

- Når man tænker på de trusler, jeg har modtaget mod mig selv og min familie gennem halvandet år, så har jeg ikke lyst til at række hånden ud mod ham.

- Det drejer sig om afpresning og fysiske trusler, siger Lleyton Hewitt, der også hævder, at det inkluderede hans hustru Bec.

Den tidligere verdensetter uddybede, at Tomic truede ham med ikke at ville spille Davis Cup, hvis han ikke fik et wildcard til Australian Open.

- Den største frustration har faktisk været, at jeg forsøgte at hjælpe ham, da jeg kom ind i rollen som landstræner.

- Men når alt kommer til alt, så fortsætter han med at begå de samme fejl. For mig var det dog truslerne, der fik mig til at trække en streg i sandet, og jeg har ikke talt med ham siden.

- Det vil jeg blive ved med, og han kommer ikke til at spille Davis Cup, så længe jeg har noget med det at gøre.

Lleyton Hewitt afviste også, at han skulle have nogen økonomisk fordel ud af at fremme spillere, han rådgiver, og at han hilser en kommende undersøgelse velkommen.

