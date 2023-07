Tændte helt af i varmen: Slap af, Holger!

Game, set and match!

Holger Rune er videre til tredje runde i Wimbledon efter en sejr i tre sæt mod spanske Roberto Carballes Baena med cifrene 6-3, 7-6 (7-3) og 6-4.

På papiret var det en stensikker sejr, men Holger Rune havde flere problemer med spanieren undervejs. Og han var bestemt heller ikke selv tilfreds.

Holgers niveau

En god serv er et dødbringende våben på græs, og derfor var det heller ikke så underligt, at Holger Rune kom i store problemer flere gange undervejs i første sæt.

Serven sad der slet ikke på samme måde som i sidste kamp, men den danske stjerne havde heldigvis andre våben med i tennistasken.

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Flere gange fik vi den livsfarlige forhånd i spil, og sættet blev trods brud frem og tilbage vundet i overlegen stil.

I løbet af kampen kom serven bedre på plads, men Holger Rune fandt aldrig helt topniveauet i sit tennisspil, og derfor blev det også en tættere kamp, end det burde.

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Holgers humør

De seneste dages regnvejr var fredag udskiftet med fuld sol og over 25 graders varme.

Om det var varmen i London, der fik Holger Rune helt op i det røde felt er ikke til at sige.

Men i løbet af andet sæt fik vi virkelig Holgers temperament at se.

Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Frustrationerne lyste ud af Holger Rune, der havde svært ved at få spillet til at fungere, selvom serverne sad der.

Det virkede ikke ligefrem til at være en fordel for ham, at han hidsede sig så meget op, og hans træner Lars Christensen bad ham også pænt om at slappe af - det adlød Holger Rune ikke, der fortsatte med frustrationerne. Det virkede ikke til at være til hans fordel.

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Heldigvis fandt Holger Rune den rigtige gejst, da det spidsede til i tredje sæt, hvor han gejlede publikum op for at få det sidste skub mod sejren.

Dagens es

'Jeg har aldrig spillet så dårligt i hele mit liv!'

Som nævnt var Holger Rune alt andet end tilfreds, men lige i det tilfælde tog han altså fejl.

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

I pointet efter den voldsomme konklusion sendte Holger Rune en kanonserv afsted, der blev fulgt op af en flugtning, der var så knivskarp, at Baena så fuldstændig magtesløs ud.

Timingen for den aktion kunne ikke være mere perfekt!

Dagens out

På grund af det nærmest uendelige regnvejr i de sidste par dage, kunne Holger Rune ikke få lov til at komme i aktion torsdag, som planlagt.

Dermed ser det ud til, at han ikke får nogen hviledag, før han skal i aktion igen.

I tredje runde møder han vinderen af kampen mellem Alejandro Davidovich Fokina og Botic Van De Zandschulp - to spillere han tidligere har haft problemer med.

Han får brug for alle kræfter, og derfor handler det kun om én ting frem mod lørdagens kamp: Slap af, Holger!

