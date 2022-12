Tæt på at stoppe: - Jeg havde mistet livsgnisten

En kronisk skade i foden var i 2022 tæt på at sætte en stopper for Rafael Nadals karriere

Da Rafael Nadal i starten af juni for for 14. gang kunne løfte Musketer-trofæet, La Coupe des Mousquetaires, som vinder af French Open, var det med lige dele glæde og bekymring.

For selvom han i finalen udraderede norske Casper Ruud i tre sæt, så var vejen mod finalen brolagt med store forhindringer - og smerter.

For en nerve i hans venstre fod spillede ham så kraftigt et puds, at han undervejs frygtede for sin karriere.

- Jeg var meget glad efter sejren, men samtidig tænkte jeg, at jeg blev nødt til at stoppe, hvis der ikke blev fundet en løsning på problemet med min fod - jeg kunne ikke fortsætte med kroniske smerter, siger Nadal i et interview med Marca.

Han klarede sig igennem med indsprøjtninger og gjorde det igen i Wimbledon, hvor han måtte trække sig inden semifinalen - dog på grund af smerter i maven.

Foden artede sig på grund af indsprøjtningerne - og han vil gøre det igen i 2023.

- Sandheden er, at jeg har gjort det mange gange efter Wimbledon, for skaden kan ikke behandles, og når nerven begynder at gøre ondt, så skal man gøre det igen, siger Nadal og forklarer, at den smerte-ekspert, David Abejon, der har behandlet ham, har betydet en verden til forskel.

Rafael Nadals imponerende rekord med sejre i French Open blev forlænget i det forgangne år, hvor han vandt sin titel nummer 14 i Byernes By. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

- Han startede en behandling, der drastisk ændrede ikke blot min karriere, der i sidste ende er sekundær, men mit liv. Nu er jeg meget gladere, uanset om jeg vinder eller taber på banen, for inden da var jeg halt. Jeg spillede tennis på en masse anti-inflammatorisk medicin, men jeg haltede hele dagen.

- Jeg troede, at jeg blev nødt til at stoppe med at spille tennis, for jeg havde mistet min livsgnist, og de fleste dage var jeg en trist person, forklarer den 35-årige spanier.

Han kan se tilbage på et 2022, hvor han på grund af foden oplevede masser af nedture, men det var også et år, der gav ham sejre i både Australian Open og altså i French Open, hvilket i alt sikrede ham 22 Grand Slam-sejre. Flest af alle nogensinde.

- Når jeg ser tilbage på året, så fortoner de dårlige oplevelser og skaderne sig, og det, der står tilbage, er, at jeg vandt to Grand Slam-titler. Så oplevelsen er fantastisk og spændende, men også smertefuld.

Rafael Nadal deltager hen over nytår i den nye turnering United Cup, hvor han danner mixed-par med landsmanden Paula Badosa, inden han midt i januar skal forsvare sin titel i Australian Open.

