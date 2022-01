Tæt på skakmat: Djokovic har ét skud i bøssen

Immigrationsministerens sene udmelding gør det svært for Novak Djokovic, der nu har to ting, han skal nå i weekenden. Og det har ikke meget med tennis at gøre

Opdateret fredag klokken 11.58:

Nyhedsbureauet AFP skriver, at en australsk dommer afvikler en hastehøring fredag aften lokal tid.

Her har Team Djokovic appelleret til, at man i weekenden hastebehandler tennisstjernens visumsag før Australian Opens begyndelse.

Australiens immigrationsminister, Alex Hawke, er med sin annullering ude i noget, der minder om ren afstrafning af Novak Djokovic.

Det mener Kian Bone, der er advokat med speciale i immigration i Melbourne.

I kølvandet på annulleringen af serberens visum fredag fortæller Bone til nyhedsbureauet Associated Press, at timingen er svær at misforstå.

- Det bliver ekstremt svært for Djokovic at få det resultat, han har behov for i weekenden, for at kunne spille mandag.

- Det grænser til en ren afstrafning, at Hawke har udsat sin beslutning, siger advokaten med henvisning til, at immigrationsministerens beslutning om at annullere Djokovics visum først er kommet meget sent fredag lokal tid - hvor det offentlige traditionen tro er lukket ned for weekenden.

'Han har virkelig handicappet dem'

Tennisstjernens advokat-hold har dog omgående appelleret beslutningen og håber på, at man kan finde en løsning hen over weekenden.

Det bliver dog mere end almindelig svært, mener Kian Bone.

- Fra et strategisk synspunkt ligner det virkelig, at han (Alex Hawke, red.) virkelig har handicappet Djokovics juridiske team i forhold til, hvad de har af muligheder.

Djokovic skal nu opnå to ting:

Han skal stille for en dommer i Federal Circuit and Family Court of Australia, der oftest behandler familieret - men også immigrationssager.

Det sker meget sjældent

Her skal der ske to ting. For det første skal Djokovic have sikret, at han ikke bliver deporteret, altså en kopi af den dom, en anden dommer kom frem til mandag, hvor Djokovic fik medhold i sin appel.

Den anden ting, der skal ske, er, at en dommer skal tvinge immigrationsministeren til at give Djokovic visum.

Og det bliver svært, mener Kian Bone.

- Den anden dom er næsten uden fortilfælde. Ekstremt sjældent dømmer domstolene en medlem af regeringen til at give visum, siger han.