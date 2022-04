Tager fusen på ham med kage og sang

Han var stadig svedig efter sejren, og Holger Rune fik endnu mere at varme sig på, da han fik overbragt en kage, mens tilskuerne sang fødselsdagssang for ham

Danmarks bedste mandlige tennisspiller gav sig selv en dejlig gave fredag eftermiddag.

På sin 19-års fødselsdag vandt Holger Rune overlegent over finske Emil Ruusuvuori, og med sejren på 6-0, 6-2 er han den første dansker i 17 år til at spille sig i en ATP-semifinale.

Mens han stadig var ved at komme sig over den sensationelle sejr over verdens nummer tre i Alexander Zverev i onsdags, stod Rune og trippede foran mikrofonen på det røde grus i München og forsøgte at sætte ord på fredagens magtdemonstration.

- Det var et meget overraskende resultat. Jeg prøvede bare at være fokuseret og spille mit spil. Jeg har givet mig selv en perfekt fødselsdagsgave. Jeg kunne ikke være gladere, fortalte han, inden tilskuerne meldte sig på banen med lidt af en overraskelse.

Det startede lidt lavt, men da alle fremmødte først kom i gang, skyllede en bølge af munter fødselsdagsstemning indover gruset, da alle begyndte at synge 'Happy birthday to you'.

Rune virkede overrasket og kunne slet ikke holde smilet tilbage, og så var den eneste løsning at klappe lidt med.

Men det blev bedre endnu. Den unge dansker fik nemlig også overrakt en kage med fire lys i, og hans navn var også at finde på et stykke marcipan.

Sammen med sin mor og manager, Aneke Rune, poserede de foran de nysgerrige fotografer, inden de skulle videre til en middag.

I lørdagens semifinale venter tyskeren Oscar Otte, der er nummer 62 i verden. Rune er nummer 70.

