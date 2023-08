Tager til stor turnering uden træner

Ingen Lars eller Patrick.

Holger Rune kommer til at spille den store ATP 1000-turnering i Toronto uden en træner i sin boks.

Det bekræfter tennisstjernen over for Ekstra Bladet.

'Jeg rejser med min mor, Lapo Becherini (fitness-træner, red.), og Mike James (analytiker, red.).'

'Primært fordi de ting, jeg skal løfte nu på banen, er mit ansvar. Står jeg alene, er det 100 procent mit ansvar at gøre det rigtige, og jeg har drejebogen, så det er 'bare' at gøre det,' skriver Holger Rune i en besked til Ekstra Bladet.

Det er langtfra første gang, at Holger Rune ikke har en træner med sig, men under Wimbledon var Lars Christensen med.

Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Speciel forberedelse

Verdens nummer seks forberedte sig på en helt speciel måde frem mod Wimbledon, hvor han havde stor fokus på sine bevægelser på græsset.

Og frem mod turneringen i Canada har der også været et specielt fokus.

'Jeg har meget fokus på mit offensive tennis som i indendørssæsonen,' skriver Holger Rune, der har vundet sin karrieres største turnering på hardcourt.

Det skete sidste år, da han vandt Paris Masters.

'Jeg har gjort, hvad jeg kunne'

Den 20-årige dansker har kæmpet med rygproblemer i løbet af foråret og sommeren, og det er også noget, han har haft fokus på under forberedelserne til Toronto-turneringen.

'Jeg har gjort, hvad jeg kunne inden afgang for at få den klar.'

'De ting, der er, er ikke noget farligt eller vedvarende, og det er jo det vigtigeste. Så jeg må leve med, at det driller 'on & off' i en periode.'

Holger Rune tager hul på ATP 1000-turneringen på onsdag, hvor han enten skal møde amerikaneren Marcos Giron eller den finske profil Emil Ruusuvuori.