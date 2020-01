Tak for eventyret, Caroline

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Hvis det er muligt at være ærgerlig, trist og temmelig glad på en anden persons vegne i et og samme moment, var det vist sådan, jeg havde det på Melbourne Arena fredag eftermiddag.

For nede på banen stod mennesket Caroline Wozniacki og viste høj klasse. Tyndhudet på følelser men med masser af værdighed og sin uforlignelige evne til at kunne grine lidt ad sig selv. Og glædede sig til det næste kapitel.

Den høje klasse havde tennisspilleren Wozniacki ærlig talt ikke helt vist i de forudgående par timer. Dertil var modstanderen for skarp og uberegnelig og hun selv for passiv.

Det havde til gengæld fighteren Caroline. Som trods slør i både tanke og ketsjerarm blev hængende til det sidste.

Og som sådan stemplede hun ud - pigen, der altid ’tog en bold ad gangen’ – ved, som hun selv bemærkede det, at slå sin aldrig skamroste forhånd ud ad banen.

Men hun gjorde det hele med stort hjerte. Og sig selv i behold.

En lille pige formulerede en tennisdrøm og fik den til at gå i opfyldelse trods dansk amatørisme. Foto: Jakob Carlsen

Både på banen og på pressemødet smilede hun gennem tårerne, var glad og stolt. Efter veludført arbejde i titusindvis af timer. På træningsbaner som i fitnessrum.

Og da den blonde workaholic havde pakket ketsjertasken, fremhævede hun såmænd, at det var vigtigere for hende at blive anerkendt som det menneske end som tennisspiller.

Respekt for det.

Jeg har haft fornøjelsen af at følge udviklingen af såvel mennesket som spilleren gennem 18 år. Set hende slås med urimelig kritik, knap så tapre tastaturkrigere og bortløbne brudgomme. Set hende rejse sig igen og igen.

Jeg har været vidne til en disciplin og dedikation, der dårligt lader sig beskrive.

Og jeg har set hende blive belønnet over et par gyldne måneder med sejr i såvel sæsonfinale som grand slam.

Caroline fik den ultimative belønning for alt sit slid, da hun i 2018 vandt Austrailan Open og lod proppen springe. Foto: Dita Alangkara/AP/Ritzau Scanpix

Caroline, der selv fremstår meget ægte og afskyr fake og forstillelse, har haft det svært med kritikerne. Især med dem, der ikke var klædt på til at kritisere.

Dem har der været en del af i Jante-Danmark, der så langt fra er nogen tennisnation.

Måske kunne hun have gjort lidt mere for at have en god kontakt til danskerne.

Måske kunne hun – trods de sportsligt ringe perspektiver – have prioriteret Fed Cup lidt højere end velbetalte showkampe, og måske kunne hun have etableret et lidt tættere forhold til danskerne.

Men tennis er en stor, global sport, og Caroline har længe levet en tilværelse som verdensborger og eliteudøver på øverste hylde.

Caroline luftede sin kærlighed til Danmark efter sin sidste kamp. foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun voksede sig bestemt ikke stor i kraft af dansk tennis-knowhow men på trods af dansk amatørisme. Hun og Piotr måtte forlade et forkælet miljø med flere rygklappere og uduelige ledere end kompetente ketsjerfolk med internationalt udsyn.

I disse dage kan hun heldigvis nyde anerkendelsen på internationalt niveau.

Fra de rivaler, der altid på irriterende vis fik en bold mere tilbage, til en sjælden hyldest fra de tre tenorer – Federer, Nadal og Djokovic – som yderst sjældent hylder en kvindelig kollega så uforbeholdent.

Carolines eftermæle er af mere eller mindre saglige grunde blevet diskuteret.

Set i et dansk perspektiv har hun været stor. Vel en af de største nogensinde.

Set fra en international tennisplatform kan man derimod sagtens finde nuancer.

Caroline og Piotr har delt en eventyrlig rejse, men det var ikke med afsæt i det danske tennismiljø. Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Caroline var selv inde på det i sin indledende pressekonference, da hun med Kim Clijsters forestående comeback som indgangstema blev spurgt til sportens udvikling de seneste syv år.

Hun fremhævede, at den unge generation nu lagde et større pres på den ældre, som dermed hele tiden må hæve niveauet, samt at alle nu var fysisk fitte.

Der er ingen tvivl om, at Carolines fantastiske fysik gav hende en markant fordel i de tidlige år, hvor hun erobrede førstepladsen og holdt den længe. Modstanderne troede ikke på, at de kunne slå hende – og da slet ikke i tre sæt.

Det er også rigtigt, at hun dengang havde en baghånd i verdensklasse, mens andre facetter af spillet - primært forhånd, netspil og andenserv - haltede noget efter.

Også Caroline blev tvunget til at tage skridt i sin udvikling og rykke ud af sin comfort zone, om end der var år, hvor hun ikke fik sit træf fra træning konverteret til kamp. ’Wozniacki 2.0’ trådte først frem under US Open i 2016, hvortil hun ankom som ranglistens nummer 74.

Der er blevet talt meget om den famøse grand slam, hun så længe manglede i samlingen. Jeg hører ikke til dem, der ville have degraderet hendes karriere voldsomt uden den, men hvor var det fint, hun fik den trukket hjem, mens tid var, i et stadigt skærpet konkurrencemiljø.

Og at det skete i en vildt seværdig finale, hvor hun samtidig skubbede verdens nummer et fra tronen, gav hendes karriere det gyldne stempel, som gør Caroline Wozniacki til en stor, international tennisstjerne.

Hun har skrevet et stykke idrætshistorie uden dansk sidestykke i en verdensomspændende sport, der ubetinget er den største på kvindesiden.

Og hun har gjort det både som spiller, fighter og menneske.

Tak for en eventyrlig rejse.

Se også: Game over, Caroline: Karrieren er slut

Se også: WTA-boss: Caroline gav sporten sit store hjerte

Se også: Smil gennem tårer: Det perfekte øjeblik

Se også: Piotr føler sig befriet: Nu skal jeg kun være far