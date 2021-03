Tak for tæsk, Djokovic!

Holger Rune havde et fantastisk træningspas med verdens nummer et, Novak Djokovic, i Monaco, fortæller hans mor, og torsdag gør de det igen

Der er 316 pladser mellem dem på verdensranglisten, men derfor kan der jo sagtens være kvalitet i et træningspas for verdens nummer et, når nu modstanderen er verdens bedste juniorspiller og et teenagetalent meget stærkt på vej frem.

Vi ved ganske vist ikke, hvordan Novak Djokovic har vurderet sin træning med danske Holger Rune ved middagstid på Monte Carlo Country Club, men bedømt ud fra nedenstående video har humøret været højt hos serberen.

I forhold til Holger Rune er der ingen tvivl, for på Instagram takker han pænt og med glimt i øjet for lektionen og for den gode energi på banen.

Og så gør han glad opmærksom på bemeldte serve-scenario.

Den unge dansker havde selv sat det spektakulære møde op ved at skrive til den 33-årige verdensstjerne på Instagram og spørge. Og kort efter kom svaret:

‘Hello Holger. Yes, we can practice’.

Onsdag blev det hele så til solbeskinnet virkelighed.

Holger Rune var selv på vej hjem fra Sydamerika og sin ATP-debut i Argentina, da han bemærkede, at Djokovic havde trukket sig fra den store turnering i Miami, så hans eget ophold i Danmark før næste uges turnering i spanske Marbella blev kort.

- Det var en fantastisk og højintens træning, som de kørte helt selv uden trænere, fortæller Holgers mor, Aneke Rune begejstret fra Monaco.

- Og man kunne se på Djokovic, hvor godt han havde det på banen med Holger. Bagefter fik de en god snak og Holger et par gode råd. Han var virkelig sympatisk og nærmest alfaderlig.

Da de to afslutningsvis lagde bolde op til en serveduel, forklarede veteranen den unge, at han mentalt skulle lade som om, det var en matchbold ved Wimbledon.

Den gode oplevelse blev forlænget for Holger Rune, da en velkommen besked tikkede ind onsdag aften: Djokovic er også klar til at træne et par timer torsdag.

De to har faktisk trænet med hinanden før, nemlig da danskeren som juniorranglistens nummer et blev inviteret med som træningsmakker ved seniorernes sæsonfinale i 2019.

