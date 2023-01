Taler med Wozniacki: - Hun har givet mig troen

Caroline Wozniackis Australian Open-sejr i 2018 har været en stor inspiration for Holger Rune

I 2018 gjorde Caroline Wozniacki det, som ingen andre danskere før har gjort.

Hun vandt en grand slam i single, efter en imponerende sejr i Australian Open-finalen mod Simona Halep.

Med sejren har Caroline Wozniacki med garanti inspireret mange unge danske tennisspillere - og det gælder også Holger Rune, der tydeligt husker, hvor han var, da Wozniacki triumferede

- Jeg sad og så kampen fra Danmark. Det var meget emotionelt. Det var en tæt kamp, kan jeg huske. Det var fuldstændig fantastisk, fortæller Holger Rune.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Interessen var ikke til at tage fejl af, da Holger Rune havde et træningspas mod østrigske Dominic Thiem på træningsbane 22 på Melbourne Park Massiv interesse for Holger.

Australian Open-sejren tændte en ild i Holger Rune.

- Mest af alt at man kan se, at en dansker kan vinde en grand slam. Det synes jeg er vanvittigt. Det har givet mig rigtig meget tro på, at jeg også kan, siger det danske stortalent.

Annonce:

- Jeg håber, at en hel masse andre børn i Danmark har fået både inspiration og tro på at de også kan gøre det. Jeg synes, Wozniacki har haft en virkelig flot karriere, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: MARTIN KEEP/Ritzau Scanpix

Ligesom Holger Rune bor Caroline Wozniacki i Monaco. Og i fyrstedømmet har de to krydset veje et par gange.

Men han har ikke lige fået spurgt hende om opskriften på succes i Australien.

- Hun har ikke givet mig nogen råd endnu, men jeg har heller ikke spurgt. Så det kan man nok heller ikke forlange, siger Holger Rune med et smil.

Holger Rune tog tirsdag morgen sit første skridt i Australian Open, da han slog serbiske Filip Krajinovic i første runde.

Torsdag spiller danskeren sin anden kamp mod enten amerikanske Maxime Cressy eller Albert Ramos-Vinolas fra Spanien.